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O ülkede facia! 1100 ev ve 300 kişi toprak altında: 'Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor'

25.05.2024 13:48
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Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kayması bir faciaya dönüştü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1100 ev ve 300 kişinin toprak altında olduğu ifade edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

O ülkede facia! 1100 ev ve 300 kişi toprak altında: 'Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor'

Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti. Papua Yeni Gine’de yerel basın 300’den fazla kişinin toprak altında kaldığını duyurdu. Papua Yeni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı. Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

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3900 KİŞİ ETKİLENDİ

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

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Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

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"GEÇEN HER DAKİKA UMUTLARIMIZI AZALTIYOR"

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Gine toprak kayması
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