Başkentte Sri Lanka lezzetleri

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.
Etkinliğe Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Büyükelçi Amza ve eşi Saleema Amza, misafirlerini kapıda karşılayarak fotoğraf çektirdi.
Ülkesindeki tatların temelini anlattığı konuşmasında Amza, Seylan mutfağının baharat, Hindistan cevizi ve pirinçten oluştuğunu söyledi.
Büyükelçiliğince bu mutfağa ait ürünler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlandığını belirten Amza, etkinliğin düzenlenmesinde eşi Saleema’nın da emeğinin olduğunu söyledi.
Davetliler, etkinlikte Sri Lanka lezzetlerini tadarken, Seylan mutfağını oluşturan ana ögelerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini de gezme imkanı buldu.
Yemek festivali 9 Şubat’a kadar sürecek.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum