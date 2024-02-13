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    4. Başrollerini Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi için geri sayım başladı... Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla bulaşacak

    Başrollerini Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi için geri sayım başladı... Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla bulaşacak

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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    Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün’ü seneler sonra yeniden partner olarak bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde galası gerçekleştirilen dizi GAIN'de 14 Şubat'ta sevenlerinin karşısına çıkacak.

    'Yarın Yokmuş Gibi', 2003 yapımı, Theo van Gogh’un yönettiği "Interview" filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlanarak ekrana taşındı. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

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    YARIN YOKMUŞ GİBİ DİZİSİ KONUSU

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    Yarın Yokmuş Gibi, bir röportaj için bir araya gelen Manolya ve Hakan'ın hayatına odaklanıyor. Genç oyuncu Manolya, deneyimli bir gazeteci olan Hakan ile bir röportaj için bir araya gelir. Çok geçmeden Manolya ve Hakan'ın yolu bir tesadüf sonucu tekrar kesişir. Dürüst ve açık bir iletişim kurmaya çalışan ikili, bunun sandıkları kadar kolay olmadığını fark eder. Birlikte geçirdikleri zaman içerisinde kendi önyargılarıyla yüzleşen Manolya ve Hakan'ın yaklaşımları bu süre içerisinde değişmeye başlar.

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    Anahtar Kelimeler:
    Halit Ergenç Tuba Büyüküstün
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