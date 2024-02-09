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    4. Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatın konu alan "Hayatla Barış" filminin yeni afişi geldi

    Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatın konu alan "Hayatla Barış" filminin yeni afişi geldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filminden yeni afiş paylaşıldı. Filmin 23 Şubat 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

    Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden milli sporcu Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Survivor'a katıldıktan sonra yıldızı parlayan Barış Telli'yi Taner Ölmez'in canlandıracağı "Hayatla Barış" filminin yeni afişi paylaşıldı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Şubat 2024 olarak açıklandı.

    kapak barış telli

    Barış Telli'yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

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    Yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.

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