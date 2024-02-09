Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatın konu alan "Hayatla Barış" filminin yeni afişi geldi

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden milli sporcu Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Survivor'a katıldıktan sonra yıldızı parlayan Barış Telli'yi Taner Ölmez'in canlandıracağı "Hayatla Barış" filminin yeni afişi paylaşıldı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Şubat 2024 olarak açıklandı.

Barış Telli'yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.