Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Başrollerini Salih Bademci ve Birce Akalay'ın üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin fragmanı paylaşıldı... Beğeni topladı

Başrollerini Salih Bademci ve Birce Akalay'ın üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin fragmanı paylaşıldı... Beğeni topladı

10.10.2024 17:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İndirimli sıfır araç vaadiyle 15 yıllık arkadaşını 10 milyon lira dolandırdı

İndirimli sıfır araç vaadiyle 15 yıllık arkadaşını 10 milyon lira dolandırdı

Kilosu 200 lira, kapış kapış satılıyor

Kilosu 200 lira, kapış kapış satılıyor

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 17:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertan Saban'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin fragmanı paylaşıldı. Filmin vizyon tarihi 25 Ekim olarak açıklandı.

Gerçek bir hikayeden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın yer aldı. 1930’lu yılların Türkiye’sinde gerçekleşen filmin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer aldı.

sinema kapk1

Salih Bademci filmde, ilk Türk operasının bestecisi ve Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk isim olan Ahmet Adnan Saygun’a; Ahmet Rıfat Şungar, yazar, sinemacı ve heykeltıraş Münir Hayri Egeli’ye; Okan Yalabık, İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör'e; Birce Akalay, ilk Türk opera sanatçısı kadın olan Nimet Vahide Hanım'a; Emre Karayel, Nuri Conker'e; Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veriyor.

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

 İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

 Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

 Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

 Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

 Tacizciye kemerle meydan dayağı! Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi

Tacizciye kemerle meydan dayağı! Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
atatürk
En Çok Okunan Trend Haberler
Rojin'den 13 gün sonra bir iz bulundu

Rojin'den 13 gün sonra bir iz bulundu

Tarım Bakanlığı'nın listesine Tekin Usta Dondurma da girdi!

Tarım Bakanlığı'nın listesine Tekin Usta Dondurma da girdi!

3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Kurbanlarını rastgele seçmiş

3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Kurbanlarını rastgele seçmiş

Yaşlı adama saldırdı! Çekirdek çitleyerek olayı izlediler

Yaşlı adama saldırdı! Çekirdek çitleyerek olayı izlediler

İhanete drone ile baskın! Adım adım takip etti

İhanete drone ile baskın! Adım adım takip etti

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.