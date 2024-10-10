Başrollerini Salih Bademci ve Birce Akalay'ın üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin fragmanı paylaşıldı... Beğeni topladı

Gerçek bir hikayeden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın yer aldı. 1930’lu yılların Türkiye’sinde gerçekleşen filmin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer aldı.

Salih Bademci filmde, ilk Türk operasının bestecisi ve Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk isim olan Ahmet Adnan Saygun’a; Ahmet Rıfat Şungar, yazar, sinemacı ve heykeltıraş Münir Hayri Egeli’ye; Okan Yalabık, İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör'e; Birce Akalay, ilk Türk opera sanatçısı kadın olan Nimet Vahide Hanım'a; Emre Karayel, Nuri Conker'e; Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veriyor.