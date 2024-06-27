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    4. Batman efsanesi geri dönüyor! "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

    Batman efsanesi geri dönüyor! "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 15:43
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    Matt Reeves ve J.J. Abrams imzalı "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin ilk resmi fragmanı paylaşıldı. Animasyon dizisi 1 Ağustos'ta Prime Video ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yapımın ilk sezonu toplamda 10 bölümden oluşacak.

    Batman efsanesi geri dönüyor! "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

    "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Batman/Bruce Wayne rolünde Hamish Linklater'ın yanı sıra Mckenna Grace, Toby Stephens, Reid Scott, Dan Donohue, Gary Anthony Williams, Jason Watkins, John DiMaggio, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla, Tom Kenny, Minnie Driver, Diedrich Bader, Jamie Chung ve Christina Ricci yer alıyor.

    J.J. Abrams, Matt Reeves ve Bruce Timm'in yaratıcılığını üstlendiği "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin 1940'larda geçiyor. Gotham City Polis Departmanı ve Belediye Binası içinde beklenmedik müttefikler edinir, ancak kahramanca eylemleri ölümcül, öngörülemeyen sonuçlar doğurur.


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