Batman efsanesi geri dönüyor! "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

"Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Batman/Bruce Wayne rolünde Hamish Linklater'ın yanı sıra Mckenna Grace, Toby Stephens, Reid Scott, Dan Donohue, Gary Anthony Williams, Jason Watkins, John DiMaggio, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla, Tom Kenny, Minnie Driver, Diedrich Bader, Jamie Chung ve Christina Ricci yer alıyor.

J.J. Abrams, Matt Reeves ve Bruce Timm'in yaratıcılığını üstlendiği "Batman: Caped Crusader" animasyon dizisinin 1940'larda geçiyor. Gotham City Polis Departmanı ve Belediye Binası içinde beklenmedik müttefikler edinir, ancak kahramanca eylemleri ölümcül, öngörülemeyen sonuçlar doğurur.

The bat is back! Watch the exclusive new trailer for Batman: Caped Crusader, debuting on @PrimeVideo on August 1.@Batman pic.twitter.com/JYAMJn5GYk