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Batman için ilk adaylar ortaya çıktı

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SİNEMA TV  | 19.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Ben Affleck’in bırakması sonrası yeni Batman arayışları son sürat devam ediyor. İşte Armie Hammer’dan Oscar Isaac’e adı Batman olarak anılan aktörler.

Batman için ilk adaylar ortaya çıktı

Süper kahraman dünyasının en ikonik karakterlerinden Batman, bir kez daha ona hayat verecek olan doğru aktörü arıyor. Ben Affleck’in rolü üstlenmeyeceğini açıklamasıyla tüm gözler yeni Batman’in kim olacağına çevrilmişti. Matt Reeves yönetmenliğinde çekilecek olan The Batman filmi için gelen ilk duyumlar ise ‘Call By Your Name’ filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Armie Hammer’ın süper kahraman rolüne çok yakın olduğu. Yönetmen Matt Reeves’in yakın zamanda Armie Hammer ile görüştüğü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında.

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Batman hayranları ise aşırı gizlilik içerisinde devam eden aktör arayışları karşısında sabırla beklemeye devam ediyor. Kulislerden ve internette dolaşan dedikodulara göre yeni versiyon Batman'in bir Asyalı ya da siyahi olabileceği üzerinde duruluyor. Önerilenler arasında Oscar Isaac, Armie Hammer, Adam Driver, Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Robert Pattinson gibi geniş yelpazede isimler yer alıyor. The Batman filmi ve seçilecek olan yeni Batman’la ilgili şimdiye kadar bildiğimiz tek şey var, o da yapımcıların Batman karakterini gençleştirmek istemeleri. Bu durumda yukarıdaki isimlerin yarısından çoğunun elenmesi gerekiyor gibi görünüyor. Henüz yeni Batman belli olmasa da Warner Bros. filmin vizyon tarihini 25 Haziran 2021 olarak duyurdu bile. Sizce yeni Batman kim olmalı?


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Anahtar Kelimeler:
Ben Affleck Oscar Isaac Armie Hammer Batman Matt Reeves

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