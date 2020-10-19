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Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf iddiaları doğruladı: Superman de var

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Batman’in çekimlerinden gelen bir fotoğraf iddiaları doğruladı. Çekimleri Birleşik Krallık’ta devam eden ilginç set fotoğrafında Superman görülüyor.

Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf iddiaları doğruladı: Superman de var

The Batman’in Birleşik Krallık’ta çekimleri devam ederken ilginç set fotoğrafları medyaya yansımaya devam ediyor.

Yeni fotoğraflar filmde Robert Pattinson’ın, Zoe Kravitz’in, Colin Farrell’ın ve John Turturro’nun nasıl görüneceğine dair ipucu veriyor.

Öte yandan We Got This Covered'ın haberine göre yeni set fotoğrafı ilk görüşte zararsız gibi gelse de filmin geçtiği evrene dair büyük bir açıklama içeriyor olabilir: Superman yaşıyor.

The Batman’in Londra setinden yansıyan fotoğraf bir kişinin Superman kostümü içinde olduğunu gösteriyor. Fotoğrafı paylaşan kaynak gizemli karakterin yapımın bir parçası olduğunu doğruladı.

Fotoğrafı paylaşan hesap bunun ya bir Cadılar Bayramı partisi olduğuna ya da gerçekten Superman’in Robert Pattinson’ın Batman’i canlandırdığı evrene dahil olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Warner Bros’un bu evreni nasıl genişleteceği henüz belirsizliğini korusa da Batman’in farklı süper kahramanlarla yan yana veya karşı karşıya gelmesi olasi görünüyor.

Filmde Superman’in ciddi bir rolle görünmesi şu an için pek mümkün görünmese de filmin sonunda beyaz perdeye gelecek bir sürpriz olabilir.

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