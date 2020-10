Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf iddiaları doğruladı: Superman de var

The Batman’in Birleşik Krallık’ta çekimleri devam ederken ilginç set fotoğrafları medyaya yansımaya devam ediyor.

Yeni fotoğraflar filmde Robert Pattinson’ın, Zoe Kravitz’in, Colin Farrell’ın ve John Turturro’nun nasıl görüneceğine dair ipucu veriyor.

Öte yandan We Got This Covered'ın haberine göre yeni set fotoğrafı ilk görüşte zararsız gibi gelse de filmin geçtiği evrene dair büyük bir açıklama içeriyor olabilir: Superman yaşıyor.

The Batman’in Londra setinden yansıyan fotoğraf bir kişinin Superman kostümü içinde olduğunu gösteriyor. Fotoğrafı paylaşan kaynak gizemli karakterin yapımın bir parçası olduğunu doğruladı.

Sooooo @SamMcTweets just sent me this pic. Sooooo this means two things one this is 100% a Halloween party



And 2 DOES SUPERMAN FUCKING EXIST IN THE REEVERSE!!!!!!



(Full credits : @SamMcTweets ) pic.twitter.com/IDufPhTW6m