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Baygın halde bulunan sokak kedisi, çürük dişi nedeniyle yemek yiyememiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 08:41 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baygın halde bulunan sokak kedisinin, çürük dişinden dolayı yemek yiyemediği, bu nedenle baygın düştüğü ortaya çıktı. Çürük dişi çekilen kediye antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı.

Baygın halde bulunan sokak kedisi, çürük dişi nedeniyle yemek yiyememiş

Kadirli ilçesinde yaşayan Batuhan Çakar, sokak ortasında baygın halde kedi buldu. Nefes almakta zorlanan kediyi, gece yarısı olması nedeniyle veteriner bulamayınca evine götürdü. Sabah saatlerinde de Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ulaşan Çakar, kediyi Osmaniye'ye getirerek, tedavi ettirdi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala imkansızlıklardan dolayı Osmaniye'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinden getirilen 8 aylık kediyi tedavi ettiklerini söyledi. Ali Laçinbala, "Yaralı kedimizde kırık tespit etmedik. Kedimizde gıdaları çiğnemeden yuttuğunu fark ettik. Bu durum bizi ağız ve diş muayenesine sevk etti. Bir dişinin kırık, diğerinin çürük olduğunu fark ettik. Gerekli müdahaleyi yaptık, dişi çektik. Antibiyotik, vitamin, mineral ve immun sistem takviyelerini yaptık. Bundan sonra daha mutlu besleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tedavisinin ardından kediyi teslim alan Batuhan Çakar da "HAYTAP Tedavi Sistemi çerçevesinde sokak kedimize gerekli müdahale yapıldı, çok teşekkür ederiz" dedi.

(DHA)

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