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84 yaşındaki adam tehditlerden bıktı: Devlet burayı kazsın, kıymetli şeyleri alsın

27.05.2024 16:13
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Aydın'da çiftçilik yapan 84 yaşındaki Yaşar Güler, babadan kalma arsasındaki yapılan izin kazılar nedeniyle isyan etti. Definecilere tepki gösteren adam, "Bu alanın bizzat devlet tarafından kazılıp kıymetli bir şey varsa devletimize kalmasını istiyorum. Sürekli tehdit alıp rahatsız edilmekten bıktık." dedi.

84 yaşındaki adam tehditlerden bıktı: Devlet burayı kazsın, kıymetli şeyleri alsın

Aydın’ın Germencik İlçesi Mesudiye Mahallesi’nde bulunan eski kilise yakınlarında babasından miras kalma arazisi bulunan 84 yaşındaki Yaşar Güler, defineciler yüzünden zor günler yaşadığını belirtti. Bahçesinin son günlerde çeşitli adlar altında kazılarak ağaçlarına ve ürünlerine zarar verildiğini belirten Güler, “Her defasında şikayetçi oluyorum ama bir sonuç çıkmıyor. Bu alanın bizzat devlet tarafından kazılıp kıymetli bir şey varsa devletimize kalmasını istiyorum. Sürekli tehdit alıp rahatsız edilmekten bıktık” diye konuştu.

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DEFİNECİLER RAHAT BIRAKMADI

Germencik’te yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 84 yaşındaki Yaşar Güler’e yıllar önce Mesudiye Mahallesi’nde babasından arazi miras kaldı. Burada incir, zeytin ve çeşitli sebze-meyve yetiştiriciliği yapan Yaşar Güler’in arazisi bölgenin Eski Kilise diye bilinen yapıya yakın olması dolayısıyla defineciler tarafından sürekli kazılmaya başlandı.

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"KAZILARDAN HEP BEN ZARAR GÖRÜYORUM"

Her kazı olayında durumdan şikayetçi olduğunu belirten Güler, artık zor günler yaşadığını belirterek, “Yıllar önce şehrime faydam olsun diye bahçemden bedelsiz olarak Germencik Belediyesi’ne su yeri verdim. Şehrin suyunun önemli bir kısmı benim bahçeme çakılan sondajdan karşılanmaya başladı. Aradan yıllar geçti, bu defa bölgede jeotermal enerji firmaları faaliyet göstermeye başladı. Son yıllarda çeşitli bahanelerle sürekli benim bahçem kazılıyor. Sebebini araştırdığımda ya ‘elektrik tellerini yer altına indirmek için kazdık’ diyorlar ya da ‘jeotermal şirketi olarak arama yaptık’ cevabı veriliyor. Bir işlem yapılacak ise benim ya da devlet yetkililerinin haberi olması lazım. Benim kanaatim burada çeşitli bahanelerle define arıyorlar. Yapılan kazılardan da hep ben zarar görüyorum”

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"DEVLET KAZSIN, DEVLETİMİZ ALSIN"

Definecilerden ve çeşitli kurumların çeşitli bahanelerle bahçesinde kazı yapmasından bıktığını belirten Yaşar Güler, “Bu sorunun çözülmesi ve eğer kıymetli bir şey varsa devletimizin olması için ilgili kurumlara resmi başvuru da yaptık. Ancak sonuç çıkmadı. Varsa benim bahçemin altında kıymetli bir şey resmi kurumlar kazıp devletimize kazandırsın. Gece gündüz bahçeme gelip giden şüpheli kişiler huzurumuzu kaçırmaya başladı” diye konuştu.

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"KAZININ AMACI FARKLI"

Kendilerine sürekli gözdağı verilmek istendiğini ve şikayetlerinin ardından kısa zaman aralıkları ile motorunun ve otomobilin çalındığını kaydeden Yaşar Güler, “Ben 84 yaşında bir kişiyim. Devletimize sığınıyorum. Önce bahçemdeki eşyalar, bahçe evimdeki dolaplar çalındı. Bahçe evimin bazı bölümleri yıkıldı. Ardından motorum ve arabamız çalındı. Geçtiğimiz günlerde bahçemize yerleştirilmiş cihazlar gördük. Jandarmaya şikayet ettik. Cihazların bölgedeki bir jeotermal firmasında çalışan kişiler tarafından yerleştirildiğini öğrendik. Kısa zaman önce yine arazimizi iş makineleri ile kazmışlar. Bu defa elektrik kablolarını yer altına almak için kazıldığı yolunda cevap aldık. Kablo yer altına alınacak ise bir metre kazılıp bırakılır. Bu kazının amacı da bizce farklı” diyerek Eski Kilise alanına yakın bölgedeki arazisini korumak için yaptığı girişimlerden sonra sürekli rahatsız edildiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

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AW213800_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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define Aydın
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