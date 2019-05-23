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Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Ramazan Bayramı ziyareti için 6 günde 5 bin Suriyeli, ülkesine gitti.

Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Ramazan Bayramı ziyareti için 6 günde 5 bin Suriyeli, ülkesine gitti.
Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 6 gün önce başlayan geçişleri, bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yaptı. Geçiş öncesi Suriyeli çocukların aşı kontrolleri de yapıldı.
Sınır kapısından 6 günde 5 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığı belirtildi.

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Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştıBayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştıBayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştıBayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştı

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