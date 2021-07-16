Bayram sofralarınızı renklendirecek gözalıcı sofra takımları

Bayramların olmazsa olmazı şık sofralar samimiyet ve heyecanla kurulur. Bütün aile üyelerinin ve en kıymetlilerin bir araya toplandığı bayram yemekleri için en gözde mutfak eşyaları gün yüzüne çıkar. İşte bizde o sıcak sofraları en şık haliyle sunabileceğiniz yemek takımlarını bir araya getirdik.

1- Şık sofraların başrol oyuncusu

84 parçadan oluşan altın yaldızlı çerçeve detaylı beyaz renkte bu takım şık sofraların baş rol oyuncusu olmaya aday görünüyor. Bu şık sofra seti, 12 adet servis tabağı; 12 adet çukur tabağı, 12 adet pasta tabağından oluşuyor.

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2- Kütahya Porselen’den göz dolduran şıklık

Şık çerçeveye sahip bu beyaz takım özel günlerin kurtarıcısı olmaya aday.

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3- Mitterteich, yeşilin cazibesini sofralarınıza taşıyor

Makinede yıkanabilen ve mikrodalgada kullanılabilen yüksek kalite porselenden üretilen set; 6 kahvaltı tabağı, 6 yemek tabağı, 6 derin tabak ve 6 kaseden oluşur. Rengi ile sizin ve misafirlerinizin kalbini kazanacak.

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4- Eksitme renklerle sofranızın havasını değiştirin

Son zamanlarda görmeye çok alıştığımız eskitme renkler sofraların yıldızı olmaya aday uzun yıllar severek kullanılabilecek düz renklerede favori renk ile bir araya gelmiş ve bu şık takım haline dönüşmüş adeta.

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5- Yuvarlak hatları ve modern tasarımıyla göz dolduran sofralar

MÄSER Finaro yemek takımı, sadeliği şıklıkla buluşturan bir İskandinav tasarımı. 16 parçadan oluşan bu sofra takımında, 4 düz yemek tabağı, 4 tatlı tabağı, 4 çorba tabağı ve 4 kahve fincanı bulunuyor.

Dayanıklı porselenden üretilen bu beyaz sofra takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Mint yeşili ve desenli takım

MÄSER Kitchen Time 16 parçalı servis takımı, dayanıklı ve yüksek kalitede porselenden üretilen takım yeşil zarif desene sahiptir. İçerisinde 4 x düz tabak, 4 x çok amaçlı kase, 4 x tatlı tabağı ve 4 x kahve fincanı bulunur.

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7- Mercan pembesi gönüllerini fethedecek

Mercan pembe renginde MÄSER 931615 Bel Tempo II 30 parçalı Vintage yemek takımı, rustik görünümlü tabak seti 6 x yemek tabağı, 6 x çorba tabağı, 6 x tatlı tabağı, 6 x müsli kasesi ve 6 x kahve kupası (390 ml) oluşur.

MÄSER 30 parçalı vintage yemek takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Kırmızı rengin kışkırtıcı şıklığı

Rengiyle enerji veren retro şık tabak takımı makinede yıkanabilir. Canlı renkleri ve altın çerçevesi ile şık sofraların kurtarıcısı olur.

Karaca Retro Kırmızı 18 Parça Yemek Takımını BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Mavi ve beyazın uyumu ile göze çarpan şıklık

Desenli sevenlerin kaçırmak istemeyeceği mavinin en güzel tonlarıyla tasarlanan takım 18 parçadan oluşuyor.

Karaca Hane 18 Parça Yemek Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Karaca New Blue Odyssey ile göz dolduran detaylar

Keramik malzemeye sahip mavi ve beyaz desenli tasarım takım; 6 Adet Servis Tabağı, 6 Adet Çukur Tabak, 6 Adet Pasta Tabağı, 6 Adet Çorba Kasesi’nden oluşuyor.

Karaca New Blue Odyssey 6 Kişilik Yemek Takımını BURADAN inceleyebilirsiniz.



