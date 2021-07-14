Bayramda erkekler için birbirinden şık kombin önerileri

Ailelerimizle ve dostlarımızla bir araya geldiğimiz bayramlarda şık olmak oldukça önemli. Ev ziyaretlerinde ve arkadaş buluşmalarında bayrama yaraşır şekilde güzel ve dikkat çekici giyinmek bayram mutluluğunu ikiye katlar. İşte bayram alışverişlerinize özel %50 moda indirimleriyle karşınıza çıkan birbirinden şık kombin önerileri…

1- Sade görünmeyi sevenler için

Sade bir tarzla şıklık yakalamak istiyorsanız Avva Slim Fit Gömlek ve DeFacto Slim Fit Jean Pantolon ile kendi tarzınızı yaratın.

Tarzınızı tamamlayacak Genel Rottenchill Hakiki Deri Ayakkabı ile bayram kombininizi yaratabilirsiniz.

2- Klasik bir tarz yakalamak isteyenler için

Bayramda klasik tarzdan şaşmıyorsanız Centone Takım Elbise ile centilmen bir görünüme kavuşun.

Bayram ziyaretlerinde ciddi ve zarif bir görünümle tarzınızı konuşturmanıza yardımcı olan gri takım elbiseyi beyaz DeFacto Gömlek ve siyah Divabba Saten Kravat ile birlikte giyerek kombininizi oluşturabilirsiniz.

3- Bayramda sportif tarzınızdan ödün vermeyin

Her zaman enerjik ve sportif giyinmek isteyenler için Grimelange Erkek T-shirt, siyah rengi ve oversize kesimiyle tam size göre.

Grimelange t-shirt’ü Slazenger Şort ve Lumberjack Spor Ayakkabı ile beraber kullanmanızı öneririz.

4- Hem rahat hem şık olun

Şık giyinmek isterken konforunuzu da önemsiyorsanız lacivert Lacoste Polo T-Shirt ve denim Xhan Xhan Erkek Pantolon harika uyumlu seçimler.

5- Bayramda renkli giyinmek isteyenler için

Bayram neşesini giyiminize yansıtmak istiyorsanız çok renkli ve desenli Soul Star Erkek Günlük Gömlek ile cıvıl cıvıl tonları taşıyın.

DeFacto Skinny Fit Jean Bermuda Şort ile süper bir uyum yakalayan gömleği Camper Erkek Match T sandalet ile kombinlemenizi öneririz.

6- Vintage tarzınızı bayrama uydurun

Eski dönemlerin trend parçalarını giymeyi seviyorsanız, Cengo Clothing Oduncu Gömlek ile vintage tarzınızı bayramda da sürdürün.

Oduncu gömleği altına benzer renkli koyu haki Dockers Smart 360 Flex Ultimate Chino Skinny pantolon çok yakışır.

Kombininizi kahverengi Kemal Tanca Erkek Ayakkabı ile tamamlayabilirsiniz.

7- Şık blazer kombini

Bayramda hem centilmen hem rahat giyinmek isteyenler için Dufy Slim Fit Ceket Erkek Blazer çok ideal.

Blazer ceketi Morven Miami 5 Cep Pantolon ve Rieker Frühjahr/Sommer 13562 Loafer Ayakkabı Erkek beraber giyerek hoş bir kombin yakalayabilirsiniz.

8- Kim demiş bayramda eşofman giyilmez diye?

Alışılagelmiş bayram kombinlerine uygun giyinmek istemiyorsanız, son derece dinamik Puma Key Moments Graphics Erkek T-Shirt ve DeFacto Slim Fit Jogger Eşofman Altı tam tarzına göre.

Enerjik ve spor kombininizi Kinetix Ames M 9PR Erkek Sneaker ile tamamlayabilirsiniz.

9- Doğru parçalar ile en şık siz olun

Kaliteli kumaşı ve kırmızı rengiyle Tommy Hilfiger Erkek Tjm Classics Solid Stretch Polo T-shirt’ü son derece şık Mavi Erkek Leo Skinny Jeans ile kombinleyerek yakışıklı bir görünüm kazanın.

Kaliteli parçaları New Balance 109 Spor Ayakkabı ile tamamlayarak müthiş bir renk uyumu yaratabilirsiniz.

10- Sıcak bayram günleri için ideal

Sıcak havalara uygun kumaşı ve sarı rengiyle Snaked Cat Erkek Günlük Gömlek, keten materyali sayesinde terlemenizi engeller.

Nefes alan rahat kumaşlı gömleği Buratti Polo Club Jeans pamuklu pantolon ile beraber giyerek vücudunuzu seri tutarken son derece şık bir kombin oluşturun.

Havalı parçaları Aqua Di Polo Erkek Güneş Gözlüğü ile tamamlayarak bayramın en karizmatik erkeği siz olabilirsiniz.



