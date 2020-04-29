Vatandaşlar "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" , "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Canova, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden başlayacak 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının gelebileceğini ifade etti.

İşte Dicle Canova'nın "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ilişkin yaptığı açıklamalar:

BAYRAMDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Haber kaynakları henüz erken olduğunu söylüyor. 4 haftalık bir süre var ve kararlar veriler doğrultusunda haftalık alınıyor. Genel eğilim şu; Ankara'nın duruşu bayram dahil sıkı tedbirlerin sürmesi yönünde... Adımların bayramdan sonra yapılması istikametinde yapılması gibi bir planlama var.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELİR Mİ?

Şehirlerarası seyehatlerin bayramda da kısıtlanacağını, bu yasağın bayramda da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması gelir mi?' diye soracak olursak, bu çok büyük bir olasılık ama henüz net bir karar yok. Bayramın birinci gününden başlayarak 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması olabilir. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek ama 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu kararın çıkmasını bekliyoruz. Net karar için 18 Mayıs'ı bekleyeceğiz.



