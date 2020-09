Bazı sonlardan kaçamazsın: Russian Doll konusu ve oyuncuları

Russian Doll dizisi, 2019 yılında Netflix tarafından izleyicinin beğenisine sunuldu. Seyirciler Russian Doll yorumlarında sıklıkla komedi unsurlarından bahsetse de, dizi aslında dram içeren bir yöne de sahip. Hayatta yaptığı hatalara rağmen her zaman kendini seven ve doğru yolu seçmek isteyenlerin kendinden çok şey bulabileceği bir dizi.

Nadia karakterine can veren Natasha Lyonne’u Orange is The New Black dizisinden de hatırlayabilirsiniz. Başarılı oyuncu aynı zamanda dizinin senarist ve yönetmen kadrosunda da yer alıyor.

Maxine (Greta Lee)

Maxine, Nadia’nın en yakın arkadaşı. Bu eğlenceli karakter uçlarda yaşamayı seviyor. Ayrıca o meşhur doğum günü partisini de hazırlayan kişi. Maxine, Nadia’nın 36. yaş günü için kendi evinde bir doğum günü partisi organize ediyor. İşte o gün Nadia için her şey değişiyor. Nadia gecenin sonunda ölüyor ama kendisini yine doğum günü partisinde buluyor. Bu kısır döngünün içinden çıkamayan Nadia, Maxine’den yardım istiyor. Ancak içinde bulunduğu garip durumdan dolayı Maxine, Nadia’nın orta yaş krizi geçirdiğini ya da uyuşturucu maddelerin etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyor.

Russian Doll Greta Lee’nin başarılı oyunculuğunu gözler önüne serdiği bir yapım. Daha önce birçok film ve dizide rol alan oyuncu, Russian Doll ile birlikte daha geniş kitleler tarafından tanındı.

Alan Zaveri (Charlie Barnett)

Alan, saplantılı denilebilecek kadar kontrolcü bir karakter. Nadia ile tamamen ters yapıya sahip ve hiçbir ortak yönleri yok. Nadia’nın vurdumduymazlığının tam tersine Alan çok hassas biri. Ancak öyle bir ortak noktada buluşuyorlar ki ikili mecburen de olsa bir araya geliyor. Alan da tıpkı Nadia gibi gerçek üstü bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış ve sürekli ölüyor. Nadia ve Alan için bir şeyler yanlış gitse de birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Ne yapacaklarını bilmeyen bu ikilinin yaşadıkları izleyenleri şaşırtıyor.