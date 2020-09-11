Bazı sonlardan kaçamazsın: Russian Doll konusu ve oyuncuları

Russian Doll dizisi, 2019 yılında Netflix tarafından izleyicinin beğenisine sunuldu. Seyirciler Russian Doll yorumlarında sıklıkla komedi unsurlarından bahsetse de, dizi aslında dram içeren bir yöne de sahip. Hayatta yaptığı hatalara rağmen her zaman kendini seven ve doğru yolu seçmek isteyenlerin kendinden çok şey bulabileceği bir dizi. Russian Doll dizisini izleyince anlıyorsunuz ki başkalarına yardım edebilmek için ilk önce kendinizi tanımalı ve sevmelisiniz! Leslye Headland ve Amy Poehler tarafından yatılan Russian Doll dizisinde Natasha Lyonne’a başrollerde Charlie Barnett ve Greta Lee gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Tüm detaylarıyla samimi bir dizi olarak görülen Russian Doll konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri öğrenmeye hazır mısınız? Russian Doll Dizisi Konusu Russian Doll, kendini tekrarlayan bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış olan Nadia isimli bir karakterin ilginç hikayesini anlatıyor. Nadia, 36. yaş gününü kutlamak için arkadaşlarının düzenlediği partiye katılıyor. Gecenin sonunda ise beklenmedik bir kaza geçirerek ölüyor. Fakat gizemli bir şekilde kendini tekrar doğum günü partisinde buluyor. Üstelik kendisi hariç hiç kimsenin, biraz önce öldüğünün farkında olmadığını görüyor.

Sonrasında Nadia, aynı zaman dilimini tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Her seferinde gecenin sonunda ölüyor ve parti evindeki tuvalette tekrar hayata dönüyor. Nadia, bu duruma bir türlü anlam veremiyor. Farklı farklı teoriler üretiyor ve neler olup bittiğini çözmeye çalışıyor. Ayrıca yaşadıklarını hiç kimseye de anlatamıyor. Yakınlarından yardım istemeye çalışıyor ama bu pek de bir işe yaramıyor. Yapayalnız bu kısır döngünün sebebini anlamaya çabalarken kendisiyle aynı durumda olan Alan Zaveri ile tanışıyor. Kaderin birleştirdiği bu ikili, birbirleriyle ne kadar ters karakterler olsa da kafa kafaya vererek neler olduğunu anlamaya ve bu döngüden kurtulmaya çalışıyor. Russian Doll Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Russian Doll dizisi başarılı ve tecrübeleri oyuncuları bir araya getiriyor. Dikkat çeken kadrosuyla ve eğlenceli hikayesiyle izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor. Nadia (Natasha Lyonne) Nadia, orta yaşlı ve bekar bir kadın. Serbest çalışan bir yazılım mühendisi olarak sıradan bir hayat sürüyor. Özgür ruhlu bir yapıya sahip olan Nadia, evlenerek mutlu olamayacağını düşünüyor ve gününü gün ederek yaşıyor. Eğlenmeyi çok sevdiği için yaş gününde arkadaşları ona bir parti hazırlıyor. Ancak o gün Nadia, gerçeküstü bir zaman diliminde sıkışıp kalıyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken de mizah anlayışından asla vazgeçmiyor.

Nadia karakterine can veren Natasha Lyonne’u Orange is The New Black dizisinden de hatırlayabilirsiniz. Başarılı oyuncu aynı zamanda dizinin senarist ve yönetmen kadrosunda da yer alıyor. Maxine (Greta Lee) Maxine, Nadia’nın en yakın arkadaşı. Bu eğlenceli karakter uçlarda yaşamayı seviyor. Ayrıca o meşhur doğum günü partisini de hazırlayan kişi. Maxine, Nadia’nın 36. yaş günü için kendi evinde bir doğum günü partisi organize ediyor. İşte o gün Nadia için her şey değişiyor. Nadia gecenin sonunda ölüyor ama kendisini yine doğum günü partisinde buluyor. Bu kısır döngünün içinden çıkamayan Nadia, Maxine’den yardım istiyor. Ancak içinde bulunduğu garip durumdan dolayı Maxine, Nadia’nın orta yaş krizi geçirdiğini ya da uyuşturucu maddelerin etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyor. Russian Doll Greta Lee’nin başarılı oyunculuğunu gözler önüne serdiği bir yapım. Daha önce birçok film ve dizide rol alan oyuncu, Russian Doll ile birlikte daha geniş kitleler tarafından tanındı. Alan Zaveri (Charlie Barnett) Alan, saplantılı denilebilecek kadar kontrolcü bir karakter. Nadia ile tamamen ters yapıya sahip ve hiçbir ortak yönleri yok. Nadia’nın vurdumduymazlığının tam tersine Alan çok hassas biri. Ancak öyle bir ortak noktada buluşuyorlar ki ikili mecburen de olsa bir araya geliyor. Alan da tıpkı Nadia gibi gerçek üstü bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış ve sürekli ölüyor. Nadia ve Alan için bir şeyler yanlış gitse de birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Ne yapacaklarını bilmeyen bu ikilinin yaşadıkları izleyenleri şaşırtıyor.

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Charlie Barnett, daha önce Secrets and Lies, Valor ve Chicago Fire adlı dizilerde rol aldı. John (Yul Vazquez) John, Nadia’nın eski erkek arkadaşı. John, Nadia’dan ayrıldıktan sonra başka biriyle evleniyor ve bir kız çocuğu oluyor. Maxine, John’u da Nadia’nın doğum günü partisine davet ediyor. Böylelikle Jahn ve Nadia uzun bir süre sonra ilk defa karşılaşıyorlar. Yaşadığı olağanüstü durumdan kurtulmaya çalışan Nadia, John’dan yardım istiyor. Karşılığında da John’u mutlu edecek küçük rüşvetler teklif ediyor. John, Nadia’nın garip davranışlarından dolayı şaşırıp kalıyor ama isteklerine de hayır diyemiyor. Ancak Nadia’nın birine bağlanma problemi olduğu için aşkının karşılığını alamıyor. Yul Vazquez aynı zamanda başarılı bir müzisyen. Kaçak Gelin, Bad Boys 2, A Takımı, Amerikan Gangster gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Vazquez, Urgent ve Diving For Pearls isimli melodik rock gruplarının da baş gitaristiydi. Ruth (Elizabeth Ashley) Deneyimli bir psikolog olan Ruth, dizinin yan karakterlerinden biri. Yaşı biraz büyük olduğu için hafıza sorunları yaşıyor. Nadia, çocukluğunda kimsesiz kalmış ve ona Ruth sahip çıkmış. İçinde bulunduğu garip durumdan kurtulmaya çalışan Nadia, Ruth’tan da bu konuyla ilgili yardım etmesini istiyor.