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Bebeğinin hastalığı için vibratör kullanan anne viral oldu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 15.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Çocuğunun göğsündeki tıkanıklığı geçirmek için vibratör kullanan adı açıklanmayan kadın bulduğu yöntemle viral oldu. Önce çocuğu buharlı bir banyoda tutan daha sonra sırtına vibradör koyan anne sıradışı çözümüyle birçok annenin imdadına koşmuş gibi görünüyor.

Bebeğinin hastalığı için vibratör kullanan anne viral oldu

İngiltere'de yaşayan kadın çocuk bakımına dair ipuçları paylaşılan bir Facebook grubunda binlerce ebeveyne yardımcı olan çözümüyle takdir topladı. Doğum, emzirme ve sağlık konularında birçok ipucunun paylaşıldığı grupta en son paylaşılan ipucu benzersiz gibi görünüyor.

Adını açıklamayan kadın göğsünde tıkanıklığı ve öksürüğü olan bebeğini iyileştirmek için önce buharlı bir banyoda tuttuğunu daha sonra ise sırtına vibradör (seks oyuncağı) koyduğunu anlatan bir görsel paylaştı.

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Gönderide, 'buhar ve göğüs bölgesine titreşim uygulamak, bir bebeğin daha kolay nefes almasına yardımcı olabilecek mukusu gevşetmeye yardımcı olacak' denildi. Aynı paylaşıma göre de, 'çoğu hastane ve solunum terapisti, bunları hastane ortamlarındaki solunum sorunlarının tedavisinde kullanıyor.'

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Binlerce paylaşım alan gönderiye gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Bugüne kadar vibratörümü vajinamda kullanıyordum, bugün yeni hayatımın ilk günü.' Sanırım bu vibradörden bir tane daha edinmem gerekecek.'


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Anahtar Kelimeler:
Facebook viral bebek hastalık Vibratör kullanımı

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