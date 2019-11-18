Bebeğiniz uyumuyor mu? İşte bir dakika içinde uykuya daldıracak yöntem

Sürekli ağlayan ve uykuya geçmekte sıkıntı yaşayan bebeğiniz varsa bu babanının sırrını deneyebilirsiniz. Bulduğu çözümü Reddit'te paylaşan babanın yöntemi ise oldukça basit.

Bebeğin başının ve gözlerinin üzerinde elinizi hafifçe gezdirin, ovalayın ve hafifçe sallayın. İddiaya göre baba bu yöntem sayesinde bebeğinin bir dakikadan daha kısa bir sürede uyuduğunu söylüyor.

Tabii ki, bu numara her bebekte hızlı bir sonuç vermeyebilir ancak söz konusu paylaşıma anne ve babalar işe yaradığı şeklinde yorumlar yapıyorlar.



