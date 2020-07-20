Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! Yorgun görünen ciltler için doğal bakım önerileri...

Yorgun ve mat görünen cildinizi canlandırmak için doğal yöntemlerle maskeler hazırlayabilir, düzenli kullanımda harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Yorgun ve enerjisini kaybetmiş cilde sahip kişiler için ışıltılı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmalarına yardımcı olacak cilt bakım önerilerini bir araya topladık!
Su, vücudumuz için olduğu gibi cildimiz için de çok faydalı. Soğuk su ise hem ucuz hem de hızlı bir tedavi yöntemi. Eğer yorgun görünen bir cilde sahipseniz yüzünüzü her sabah soğuk suyla yıkayarak teninizin canlanmasına ve ışıldamasına yardımcı olabilirsiniz. Kullandığınız su ne kadar soğuk olursa cildiniz o kadar iyi sıkılaşır. Bunun yanı sıra eğer gözleriniz soğuk sudan rahatsız oluyorsa, buzdolabından aldığınız bir adet buz küpünü gece yatmadan önce ya da vaktiniz varsa sabah uyandığınızda yüzünüzün etrafında gezdirebilirsiniz. Bu, cildinize iyi gelecektir.
Doğru yöntemler kullanılarak yapılan bir masaj cildinizin sıkılaşmasını sağlar. Bu yüzden yüzünüze her akşam cilt tipinize uygun, Hindistan cevizi, badem ya da zeytinyağı gibi yağlar ile iki ya da üç dakika masaj yaparak solgun ve yorgun görünümü önleyebilirsiniz. Bu masajın ardından cildinizi sıcak ve nemli bir havluyla temizleyin; bu cildinizin her daim nemli kalmasını sağlayacak aynı zamanda kırışıklık oluşumunu engelleyecektir.
Yüz yogası son dönemde trend olan cilt bakım yöntemlerinden biri. Yüz yogası ile hem cildinizin sıkılaşmasını sağlayabilir hem de o yorgun görünümden kurtulabilirsiniz. Yüz yogasının en doğru şekilde nasıl yapıldığını çeşitli dijital platformlardan öğrenebilirsiniz.
Biberiye toniği en eski güzellik sırlarından biri. Cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız kan dolaşımını da arttırmaya yardımcı olan biberiye ile cilt bakımı yapabilirsiniz. Konsantre biberiye çayını sprey formunda bir şişeye doldurarak her sabah yüzünüze sıkın ve ardından buzdolabında saklayın. Bu yöntem kırışıklıklarınızı önler ve cildinizin daima ışıldamasını sağlar.
Doğal yoğurt ve C vitamini maskesi yüzünüzdeki donuk görümünün yerini canlı ve ışıltılı bir görünüme bırakmasına yardımcı olacak. Yoğurdun cildi bolca nemlendirmesinin yanı sıra C vitamıni de cildinizi ölü hücrelerden arındırarak cildinizin kollajen üretimini arttırır. Bu iki malzemeyi karıştırarak oluşan homojen karışımı cildinize masaj yaparak uygulamalısınız. Etkisini göstermesi ve cildinize tam anlamıyla işlemesi için iki dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın.
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