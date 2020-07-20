Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! Yorgun görünen ciltler için doğal bakım önerileri...

Yorgun ve mat görünen cildinizi canlandırmak için doğal yöntemlerle maskeler hazırlayabilir, düzenli kullanımda harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Yorgun ve enerjisini kaybetmiş cilde sahip kişiler için ışıltılı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmalarına yardımcı olacak cilt bakım önerilerini bir araya topladık!

SOĞUK SU

Su, vücudumuz için olduğu gibi cildimiz için de çok faydalı. Soğuk su ise hem ucuz hem de hızlı bir tedavi yöntemi. Eğer yorgun görünen bir cilde sahipseniz yüzünüzü her sabah soğuk suyla yıkayarak teninizin canlanmasına ve ışıldamasına yardımcı olabilirsiniz. Kullandığınız su ne kadar soğuk olursa cildiniz o kadar iyi sıkılaşır. Bunun yanı sıra eğer gözleriniz soğuk sudan rahatsız oluyorsa, buzdolabından aldığınız bir adet buz küpünü gece yatmadan önce ya da vaktiniz varsa sabah uyandığınızda yüzünüzün etrafında gezdirebilirsiniz. Bu, cildinize iyi gelecektir.

YÜZ MASAJI

Doğru yöntemler kullanılarak yapılan bir masaj cildinizin sıkılaşmasını sağlar. Bu yüzden yüzünüze her akşam cilt tipinize uygun, Hindistan cevizi, badem ya da zeytinyağı gibi yağlar ile iki ya da üç dakika masaj yaparak solgun ve yorgun görünümü önleyebilirsiniz. Bu masajın ardından cildinizi sıcak ve nemli bir havluyla temizleyin; bu cildinizin her daim nemli kalmasını sağlayacak aynı zamanda kırışıklık oluşumunu engelleyecektir.