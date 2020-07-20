KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! Yorgun görünen ciltler için doğal bakım önerileri...

Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! Yorgun görünen ciltler için doğal bakım önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük hayatta yaşadığımız yoğun stres, uzun saatler süren çalışma temposu ve yılların getirdiği yaşanmışlık izlerinin yüzümüze yansıması yorgun bir görünümü de berberinde getirir. Yorgun görünen bir cilt yaşlı ve bakımsız bir izlenim bırakır. Evde yapabileceğiniz çeşitli doğal bakım önerileri ile bunun önüne geçmek mümkün.

Bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız! Yorgun görünen ciltler için doğal bakım önerileri...

Yorgun ve mat görünen cildinizi canlandırmak için doğal yöntemlerle maskeler hazırlayabilir, düzenli kullanımda harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Yorgun ve enerjisini kaybetmiş cilde sahip kişiler için ışıltılı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmalarına yardımcı olacak cilt bakım önerilerini bir araya topladık!

SOĞUK SU

Su, vücudumuz için olduğu gibi cildimiz için de çok faydalı. Soğuk su ise hem ucuz hem de hızlı bir tedavi yöntemi. Eğer yorgun görünen bir cilde sahipseniz yüzünüzü her sabah soğuk suyla yıkayarak teninizin canlanmasına ve ışıldamasına yardımcı olabilirsiniz. Kullandığınız su ne kadar soğuk olursa cildiniz o kadar iyi sıkılaşır. Bunun yanı sıra eğer gözleriniz soğuk sudan rahatsız oluyorsa, buzdolabından aldığınız bir adet buz küpünü gece yatmadan önce ya da vaktiniz varsa sabah uyandığınızda yüzünüzün etrafında gezdirebilirsiniz. Bu, cildinize iyi gelecektir.

YÜZ MASAJI

Doğru yöntemler kullanılarak yapılan bir masaj cildinizin sıkılaşmasını sağlar. Bu yüzden yüzünüze her akşam cilt tipinize uygun, Hindistan cevizi, badem ya da zeytinyağı gibi yağlar ile iki ya da üç dakika masaj yaparak solgun ve yorgun görünümü önleyebilirsiniz. Bu masajın ardından cildinizi sıcak ve nemli bir havluyla temizleyin; bu cildinizin her daim nemli kalmasını sağlayacak aynı zamanda kırışıklık oluşumunu engelleyecektir.

YÜZ YOGASI

Yüz yogası son dönemde trend olan cilt bakım yöntemlerinden biri. Yüz yogası ile hem cildinizin sıkılaşmasını sağlayabilir hem de o yorgun görünümden kurtulabilirsiniz. Yüz yogasının en doğru şekilde nasıl yapıldığını çeşitli dijital platformlardan öğrenebilirsiniz.

BİBERİYE TONİĞİ

Biberiye toniği en eski güzellik sırlarından biri. Cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız kan dolaşımını da arttırmaya yardımcı olan biberiye ile cilt bakımı yapabilirsiniz. Konsantre biberiye çayını sprey formunda bir şişeye doldurarak her sabah yüzünüze sıkın ve ardından buzdolabında saklayın. Bu yöntem kırışıklıklarınızı önler ve cildinizin daima ışıldamasını sağlar.

C VİTAMİNİ VE YOĞURT MASKESİ

Doğal yoğurt ve C vitamini maskesi yüzünüzdeki donuk görümünün yerini canlı ve ışıltılı bir görünüme bırakmasına yardımcı olacak. Yoğurdun cildi bolca nemlendirmesinin yanı sıra C vitamıni de cildinizi ölü hücrelerden arındırarak cildinizin kollajen üretimini arttırır. Bu iki malzemeyi karıştırarak oluşan homojen karışımı cildinize masaj yaparak uygulamalısınız. Etkisini göstermesi ve cildinize tam anlamıyla işlemesi için iki dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...
Kilo vermenizi sağlayacak 5 doğal zayıflama kürüKilo vermenizi sağlayacak 5 doğal zayıflama kürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü manken cilt bakımında buz kullanıyormuş! Faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Ünlü manken cilt bakımında buz kullanıyormuş!

Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...

Eskiyen kotlardan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Saksı, kalemlik, defter kılıfı...

Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız!

Saç uzatmada soğan suyu mucizesi! Bu 5 harika tarifi uygulayarak...

Saç uzatmada soğan suyu mucizesi

Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Asyalı kadınların sırları bunda saklı! Yıllardır kullanıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.