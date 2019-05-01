Bebek satmak normal mi?

Taşıyıcı annelik yeni bir olay değil. Kadınların başkalarına vermek için çocuk doğurması bin yıllardır var olan bir eylem.

Fakat teknolojinin ilerlemesi, kültürel yaklaşımın yumuşaması ve daha geç yaşta çocuk yapma trendi nedeniyle taşıyıcı annelikte bir patlama yaşanıyor.

Son 20 yılda bu, küresel bir fenomene dönüştü. Kaç çocuğun taşıyıcı annelikle dünyaya geldiğine dair küresel bir veri bulunmasa da 2012 yılında yapılan bir çalışma, taşıyıcı annelik etrafındaki endüstrinin 6 milyar dolara ulaştığını hesaplıyordu.

Sadece İngiltere'de 2011'den 2018'e kadar taşıyıcı annelik sonrası mahkemeden verilen velayet belgelerinin sayısı 121'den 368'e çıktı.

Fakat gerçek sayı bundan daha fazla olabilir, zira velayet belgesi almak zorunlu değil.

TAŞIYICI ANNELİK MANŞETLERDE

Taşıyıcı anneliğin iki türü mevcut: Taşıyıcı anneye çocuğun annesinden alınan yumurta ve babasından alınan spermin yerleştirildiği bir yöntem ile; taşıyıcı annenin yumurtasının kullanıldığı diğer yöntem.

Taşıyıcı annelik uygulamasının büyük avantajları var, özellikle de doğal yollardan çocuk doğuramayan kadınlar için. Bunun sayesinde bireyler ve çiftler, zorlu evlat edinme süreciyle uğraşmadan "kendi" çocuklarını büyütebiliyor.