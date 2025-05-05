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Bebekleri severken bu hareketlere dikkat! Bebekte kalıcı hasar bırakmayın! Uzmanlar uyarıyor: "Sallamak, zıplatmak hayati risk oluşturur"'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzman Dr. Ferunda Demir, 1 yaş altı bebekleri severken yapılan bazı yanlış davranışların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda aileleri uyardı. Dr. Demir, özellikle bebekleri sallama, zıplatma, havaya atıp tutma gibi hareketlerin beyin kanaması, göz içi kanama ve ani solunum durması gibi hayati riskler taşıdığına dikkat çekerek, “Seviyoruz derken geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliriz” dedi. Çarpıcı açıklamalar haberimizde...

Bebekleri severken bu hareketlere dikkat! Bebekte kalıcı hasar bırakmayın! Uzmanlar uyarıyor: "Sallamak, zıplatmak hayati risk oluşturur"'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ferunda Demir, 1 yaş altı bebekleri severken yapılan yanlış davranışların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzm. Dr. Demir, "Seviyoruz derken geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliriz" diyerek özellikle bebekleri sallamanın, havaya atıp tutmanın tehlikelerine dikkati çekti.

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"SALLAMA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ"

Toplumda, bebeklerin ağlamasını durdurmak veya onları güldürmek amacıyla yapılan sallama, zıplatma ya da havaya atıp tutma gibi hareketlerin doğru bilinen yanlışlar arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Demir, "Bebeklerin kafa büyüklüğü, vücutlarına oranla daha fazladır. Bu da kafa bölgesine gelen sarsıntının daha ciddi sonuçlara yol açmasına neden olur. Kafanın öne, arkaya ya da yana doğru sarsılması; beyin damarlarında yırtılmalara, göz içi kanamalara, hatta beyin kanamalarına yol açabiliyor" dedi.

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"GÖZ TEMASI KURMAK ÖNEMLİDİR"

Bebekleri sevmenin en doğru yolunun nazik ve sakin bir temas olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Demir, "Bebekle göz teması kurmak, onunla konuşmak, şarkı söylemek, dokunmak gibi yöntemler hem güven verir hem de sağlıklı bağlanmayı destekler. Ancak bunun için bebeğin altının temiz, karnının tok ve genel olarak rahat olması da önemlidir" dedi.

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"ERKEN MÜDAHALE, KALICI HASARLARI ÖNLEYEBİLİR"

Olası bir sarsma veya travma sonrası dikkat edilmesi gereken belirtilere değinen Uzm. Dr. Demir, "Bebekte sabit bir noktaya bakma, davranışlarında anormallik, şiddetli kusma, gözlerde kayma gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurulmalı. Erken müdahale, kalıcı hasarları önleyebilir" dedi.

"BEBEKLERDE HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR"

Sarsıntı sonucu sadece beyinde değil, solunumu kontrol eden sinirlerde de yırtılmalar yaşanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Demir, "Bu tür travmalar ani solunum durmalarına bile neden olabilir. Sadece eğlenmek ya da sakinleştirmek için yapılan bu hareketler, bebeklerde hayati tehlike yaratabilir" dedi.

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"ZİHİNSEL VE BEDENSEL HASARLAR MEYDANA GELEBİLİR"

Bazı durumlarda bebeklerin havaya atılıp tavana çarptığı ya da düşerken tutulamayarak yere düştüğü olaylarla karşılaştıklarını söyleyen Uzm. Dr. Demir, "Bu tür kazalar bebeklerde hem kafa hem de vücut travmalarına yol açabiliyor. Kalıcı zihinsel ve bedensel hasarlar meydana gelebilir" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bebek bakıcısı çocuk sağlığı
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