Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift bebeklerini açıklıktan öldürdü... Babanın savunması 'pes' dedirtti

    Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift bebeklerini açıklıktan öldürdü... Babanın savunması 'pes' dedirtti

    28.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki Oxana Mironova ve 43 yaşındaki kocası Maxim Lyutyi yeni doğan bebekleri Kosmos'u güneş ışığıyla beslemek gibi ilginç bir yola başvurdu. Düzgün bir şekilde besin alamayan bebek zatürre ve zayıflıktan hayatını kaybetti. Fenomen çift tutuklanırken "Oğlumu Güneş yiyen bir adam olarak büyütmek istedim" dedi.

    Rusya'nın Armavir kentinde yaşayan 33 yaşındaki Oxana Mironova ve 43 yaşındaki kocası Maxim Lyutyi henüz 1 aydan küçük olan bebeklerinin ölümüyle suçlanarak tutuklandı. Sosyal medyada güneş ışığıyla beslenmeye inanan ve kendisini doğal gıda uzmanı olarak tanıtan Maxim Lyutyi, pranda adı verilen bir beslenme şeklini savunarak Maxim Lyutyi yiyecek ve hatta su olmadan güneş ışığıyla yaşamayı yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Eşiyle birlikte uyguladıkları yaşam şeklini çocuğunun üzerinde deneyen baba korkunç bir sonla karşılaştı.

    6

    DOĞUMUNU EVDE YAPTI

    8

    Ailenin evinde yapılan incelemelerde Mironova'nın evde doğum yaptığı ve doğumun sonrasında bebeğin hastaneye götürülmediği ortaya çıktı. Anne Mironova suçunu kabul ettiğini ve bir aylıktan küçük oğlunun ölümünden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. suçunu kabul ettiğini ve bir aylıktan küçük oğlunun ölümünden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Lyutyi ise yeni doğan bebeğe işkence yapmakla suçlandığı için ayrı bir davayla karşı karşıya.

    EMZİRMESİNE İZİN VERMİYORDU

    88

    Oxana'nın annesi Galina, "Çocuk üzerinde deneyler yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve sonra da başkalarına bu şekilde yemek yenebileceğinin reklamını yapmak istedi. Kızımın bu durumun içinde olmasına karşıydım. Ona anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Oxana orada kobay gibi yaşadı. Adeta onun kölesi gibiydi" dedi.

    99999

    Mironova'nın bir başka akrabası ise genç kadının kocasındna korktuğunu söyleyerek, "Oxana bana ondan korktuğunu söyledi. Birçok kez ondan ayrılmak istedi ama başarılı olamadı. Oxana gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordu ama Maxim'den çok korkuyordu" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

     Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

    “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

     Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

    Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

     Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

    Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Asansörde mahsur kaldığı sürenin parasını maaşından kestiAsansörde mahsur kaldığı sürenin parasını maaşından kesti
    Yeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladıYeni imajını cesur kesim bluzuyla gösterdi! Hayranlarından beğeni topladı
    90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...
    Anahtar Kelimeler:
    Rusya fenomen bebek yenidoğan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

    Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

    Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.