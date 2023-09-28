Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslenmeye çalıştılar! Fenomen çift bebeklerini açıklıktan öldürdü... Babanın savunması 'pes' dedirtti

Rusya'nın Armavir kentinde yaşayan 33 yaşındaki Oxana Mironova ve 43 yaşındaki kocası Maxim Lyutyi henüz 1 aydan küçük olan bebeklerinin ölümüyle suçlanarak tutuklandı. Sosyal medyada güneş ışığıyla beslenmeye inanan ve kendisini doğal gıda uzmanı olarak tanıtan Maxim Lyutyi, pranda adı verilen bir beslenme şeklini savunarak Maxim Lyutyi yiyecek ve hatta su olmadan güneş ışığıyla yaşamayı yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Eşiyle birlikte uyguladıkları yaşam şeklini çocuğunun üzerinde deneyen baba korkunç bir sonla karşılaştı.

DOĞUMUNU EVDE YAPTI

Ailenin evinde yapılan incelemelerde Mironova'nın evde doğum yaptığı ve doğumun sonrasında bebeğin hastaneye götürülmediği ortaya çıktı. Anne Mironova suçunu kabul ettiğini ve bir aylıktan küçük oğlunun ölümünden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. suçunu kabul ettiğini ve bir aylıktan küçük oğlunun ölümünden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Lyutyi ise yeni doğan bebeğe işkence yapmakla suçlandığı için ayrı bir davayla karşı karşıya.

EMZİRMESİNE İZİN VERMİYORDU

Oxana'nın annesi Galina, "Çocuk üzerinde deneyler yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve sonra da başkalarına bu şekilde yemek yenebileceğinin reklamını yapmak istedi. Kızımın bu durumun içinde olmasına karşıydım. Ona anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Oxana orada kobay gibi yaşadı. Adeta onun kölesi gibiydi" dedi.

Mironova'nın bir başka akrabası ise genç kadının kocasındna korktuğunu söyleyerek, "Oxana bana ondan korktuğunu söyledi. Birçok kez ondan ayrılmak istedi ama başarılı olamadı. Oxana gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordu ama Maxim'den çok korkuyordu" diye konuştu.



