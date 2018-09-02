Bedelli askerliğe yoğun talep

SARP ÖZER - Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 450 bine yaklaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 450 bine yakın başvuru yapıldı.

- Başvuru şartları

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.