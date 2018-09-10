Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerliğin çıkması ardından 25 yaşını doldurmuş ve 15 bin lira bedel ödeyen yüz binlerce genç 21 gün asker eğitimi almak için gün saymaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için 474 bin 955 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

İLK BEDELLİ DÖNEMİ 15 EYLÜL



Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan ve işleme alınan binlerce askerin celp dönemleri e-devlet üzerinden açıklandı. Buna göre birinci celp dönemi çıkan asker adayları 15 Eylül'de, ikinciler 6 Ekim'de, üçüncü celp dönemleri açıklanacak olan askerler ise 27 Ekim'de Temel Askerlik Eğitimi'ni tamamlamak için askere gidecekler.

ASKERLER SÜLÜSLERİNİ ALMAYA BAŞLADI



Askerler teker teker askere gitmek üzere belgelerini teslim almaya başladı. Sülüs diye tabir edilen ve askere gidecek kişinin sevk tarihini, birliğe ne zaman teslim olması gerektiğini, kaç gün yol izni olduğunu, askerliğinin başladığı tarihe ilişkin bilgileri içeren belgeyi alanlar 15 Eylül'de birliklerine teslim olacak.

Sabah'ın kameralarına yansıyan asker adaylarından biri olan Burak Bulut da binlerce asker gibi Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Askeralma Bölge Başkanlığı'ndan askere gitmek için sülüsünü aldı.

Bulut, "Bedelli için başvurdum. Vatani görevimi yerine getirmek için temel askerlik eğitimimi tamamlamaya gideceğim. Bedelli askerliğin çıkması beni ve yüz binlerce genci çok mutlu etti. Hem vatanıma faydalı olacağım hem de 21 günlük temel askerlik eğitimi alacağım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Sabah

