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    4. Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa en büyük korkusunun dar kıyafetler olduğunu söyledi! Sınırlarını aşan fenomen tarzıyla beğeni topladı

    Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa en büyük korkusunun dar kıyafetler olduğunu söyledi! Sınırlarını aşan fenomen tarzıyla beğeni topladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 10:05
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    Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına kafa tutarak kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunarak fenomene dönüşen Ariella Nyssa, en büyük korkusunun dar kıyafetler giymek olduğunu söyledi. Vücut hatlarını belli eden beyaz dar bir kıyafetle poz vererek korkularının üzerine gittiğini ifade eden fenomen isim, "Korkuyordum ama çok güzel" dedi.

    27 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa 700 bini aşkın takipçisiyle sık sık beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına rest çeken fenomen isim hayranlarını karşısına en büyük korkusu olarak tarif ettiği beyaz dar bir elbiseyle çıktı.

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    İnsanların kendisini yargılamasından korktuğunu dile getiren fenomen isim gönderisine, "Dar elbiseler giymek benim için her zaman çok korkutucu olmuştur. Geçmişte insanların beni yargılamasından her zaman çok korkardım. Bakacakları tek şey karnımdı. Tüm şişliklerimi ve fazlalıklarımı saran bir elbise, tüm yanlışlara dikkatleri çekecekti. Korkularımı bir kenara koydum ve onları kesinlikle sevdim" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen gerçek bir ilham kaynağısın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi.

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