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    4. Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kadınlara seslendi! "İstediğinizi giyin"

    Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kadınlara seslendi! "İstediğinizi giyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 14:46
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    Sosyal medyadan beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken Ariella Nyssa vücut hatlarını belli eden beyaz dar elbisesiyle kamera karşısına geçerek kadınlara 'istediğinizi giyin' mesajını verdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede ilgi çekti.

    Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmeleri gerektiğini savunan gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

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    Fenomen isim kadınların vücut ölçüleri nedeniyle istedikleri kıyafetleri giymekten çekinmemeleri gerektiğini söylerken beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçti.

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    Vücut hatlarını belli eden kıyafetinin içinde kendisini mutlu hisseden Nyssa kombinine, "Göbeğinizin, selülitlerinizin, fazlalıklarınızın stilinizle kendinizi ifade etmenize engel olmasına izin vermemeniz için bir hatırlatma. İstediğinizi giyin. Çünkü çok seksiniz" notunu ekledi.

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