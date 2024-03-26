Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kadınlara seslendi! "İstediğinizi giyin"

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmeleri gerektiğini savunan gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

Fenomen isim kadınların vücut ölçüleri nedeniyle istedikleri kıyafetleri giymekten çekinmemeleri gerektiğini söylerken beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Vücut hatlarını belli eden kıyafetinin içinde kendisini mutlu hisseden Nyssa kombinine, "Göbeğinizin, selülitlerinizin, fazlalıklarınızın stilinizle kendinizi ifade etmenize engel olmasına izin vermemeniz için bir hatırlatma. İstediğinizi giyin. Çünkü çok seksiniz" notunu ekledi.







