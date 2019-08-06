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Behzat Ç yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. 3. bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2019 00:17 | Son Güncelleme

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin merakla beklenen 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Behzat Ç. ve Cinayet Büro yeni bir cinayetin peşine düşüyor. Behzat ise diğer yandan geçmişte yaşadığı ancak hatırlamadığı kötü bir olayın sırrını çözmeye çalışıyor. Peki Behzat Ç. 3. yeni bölüm Blu TV'de ne zaman yayınlanacak? İşte Behzat Ç. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

BluTV özel yapımı olarak yayınlanmaya başladığı andan itibaren her bölümü heyecanla beklenen ve çok konuşulan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümüne günler kala 2. fragman yayınlandı. 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek bölümde Behzat Ç.'yi zorlu anlar bekliyor.

Behzat Ç. 3. Bölüm (3)

CİNAYET BÜRO'DA TANSİYON YÜKSELİYOR!
Behzat ve ekibinin oldukça güç bir dosyayla ilgilendiği bölümde Ercüment Çözer'in hamleleri merakla beklenirken; Hayalet'in, "Nereye düştük oğlum biz?" diyen Cinayet Büro'nun yeni elemanlarına, "Oğlum siz daha neler göreceksiniz var ya..." şeklindeki cevabı her şeyin henüz yeni başladığının sinyallerini veriyor.

Behzat Ç. 3. Bölüm (1)

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu) ile Ercüment Çözer (Nejat İşler)arasında aksiyon dolu bir kovalamacanın yaşanacağı bölümde, Behzat'ın gözyaşlarına boğulduğu dakikalar büyük merak uyandıracak.

Behzat Ç. 3. Bölüm (4)

Behzat Ç.'nin yeni bölümünde ünlü oyuncu Ahu Türkpençe de ilk defa rol alacak.

Behzat Ç. 3. Bölüm (7)

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 3. bölümüyle 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

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