Behzat Uygur kimdir? | Behzat Uygur neden gündem oldu?

Tiyatrocu Behzat Uygur, son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Koca ile Twitter üzerinde aşı nedeniyle bir etkileşimde bulunan Uygur, aldığı cevap ile en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından kariyeri ve özel hayatı da merak konusu olan ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Behzat Uygur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kilis'lidir. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan en küçüğüdür. Behzat Uygur, henüz 3 yaşındayken ailesi Adana'dan İstanbul'a göç etmiştir. Tiyatrocu anne ve babanın oğlu Behzat Uygur'da onların izinden giderek oyuncu olmuştur. Tiyatro sahnesine ise ilk defa 1987 yılında Ankara'da babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu adım atmıştır. Aynı zamanda tiyatro kariyerine başlamadan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynamıştır.