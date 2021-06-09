Behzat Uygur kimdir? | Behzat Uygur neden gündem oldu?

Tiyatrocu Behzat Uygur, son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Koca ile Twitter üzerinde aşı nedeniyle bir etkileşimde bulunan Uygur, aldığı cevap ile en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından kariyeri ve özel hayatı da merak konusu olan ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Behzat Uygur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kilis'lidir. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan en küçüğüdür. Behzat Uygur, henüz 3 yaşındayken ailesi Adana'dan İstanbul'a göç etmiştir. Tiyatrocu anne ve babanın oğlu Behzat Uygur'da onların izinden giderek oyuncu olmuştur. Tiyatro sahnesine ise ilk defa 1987 yılında Ankara'da babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu adım atmıştır. Aynı zamanda tiyatro kariyerine başlamadan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynamıştır.
Behzat ve kendisi gibi oyuncu Süheyl Uygur, kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları 'Nejat Uygur Tiyatrosu'nda bir çok oyunda yer almışlardır. Burada edindikleri bilgi birikimini ve tecrübe ile, 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Öte yandan Uygur kardeşler uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında 'Şahane Pazar' adlı programı sunmasıyla da halkın büyük sempatisini kazanmıştır. Şimdilerde 58 yaşında olan Behzat Uygur, halen daha tiyatro çalışmalarını devam ettirmektedir.
Ünlü oyuncu, Çiğdem Uygur ile evli olup Nejat Uygur ve Behzat adında iki oğlu vardır.
BEHZAT UYGUR'UN YER ALDIĞI PROJELER
2011 - Kaç Para?
2011 - Benimle Oynar mısın?
2009 - Bak Şu Duvara
2009 - Korolar Çarpışıyor
2008 - Harika Show
2008 - Amiral Battı
2007 - Buzda Dans
2003 - Hırçın Menekşe
2001 - Yeşil Işık
2001 - Her şey Oğlum İçin
1996 - Bir Aşkın Bittiği Yer
1993 - Şahane Pazar
1990 - Hüsnü Kuruntu Ailesi
1989 - Kafadarlar
YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Hastane mi Kestane mi?
Cibali Karakolu
Miğferine Çiçek Eken Asker
Şeyine Şey Ettimin Şeyi
Alo Orası Tımarhane mi?
Üçüncü Biri
Good Morning Ankara
Marko Paşa
Boynuz Kulağı Geçer
Üç Salakşörler
Hişt Hişt Teleköle
Kodum mu Oturturum
Güldüren Şüphe
Okuyucu Yorumları 1 yorum