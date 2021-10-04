MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

04.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58 yaşındaki başarılı oyuncu Behzat Uygur'un, babasının adını verdiği oğlu Nejat Uygur, koca adam oldu. Sanata düşkün bir ailede büyüyen Nejat Uygur, babası, dedesi ve amcasının yolundan giderek oyunculuğu seçti.

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur, sanatçı ailesinin izinden giderek oyuncu oldu. Behzat Uygur, usta tiyatrocu babası Nejat Uygur'un adını oğluna verdi. Küçük Nejat, henüz 26 yaşında olmasına rağmen pek çok güçlü yapımda rol aldı.

Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur, daha önce Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bizim Hikaye dizisinde 'Hikmet' karakterine hayat vermişti.

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!

Nejat Uygur, daha sonra Kırmızı Oda dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakterine aşık olan 'Hakan' rolüyle karşımıza çıktı.

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!

Sinemaya da adım atan Nejat Uygur; Zafer Algöz, Melek Baykal ve Alina Boz ile birlikte Kaçma Birader filmi için kamera karşısına geçti.

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!

''OĞLUM BABAMA ÇOK BENZİYOR''

Behzat Uygur, oğluna neden babasının ismini koyduğunu ise şu sözlerle açıklamıştı:

Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı, babamla aynı.

Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşıp kalıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştıKalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştı
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
Kızı canlı yayında ağzını bozdu! Uyarı geldiKızı canlı yayında ağzını bozdu! Uyarı geldi
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.