Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur, sanatçı ailesinin izinden giderek oyuncu oldu. Behzat Uygur, usta tiyatrocu babası Nejat Uygur'un adını oğluna verdi. Küçük Nejat, henüz 26 yaşında olmasına rağmen pek çok güçlü yapımda rol aldı.

Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur, daha önce Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bizim Hikaye dizisinde 'Hikmet' karakterine hayat vermişti.

Nejat Uygur, daha sonra Kırmızı Oda dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakterine aşık olan 'Hakan' rolüyle karşımıza çıktı.

Sinemaya da adım atan Nejat Uygur; Zafer Algöz, Melek Baykal ve Alina Boz ile birlikte Kaçma Birader filmi için kamera karşısına geçti.

''OĞLUM BABAMA ÇOK BENZİYOR''

Behzat Uygur, oğluna neden babasının ismini koyduğunu ise şu sözlerle açıklamıştı:

Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı, babamla aynı.



