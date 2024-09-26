Bekarlığa veda, cinsiyet partisinden sonra 'kayınvalideliğe merhaba' partisi olay yarattı! "Bir bu eksikti"

Sosyal medyadan paylaşılan bir parti görüntüleri bir görene bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcılarının anlam veremediği parti görüntülerinde bir kayınvalide çocuğunun evliliğini duyurmak için 'kayınvalideliğe merhaba' partisi düzenledi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bir bu eksikti" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocama artık gereksiz harcamalar yapmayacağım dedikten sonra ben" yorumunu ekledi.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka olmalı" yorumunda bulundu.