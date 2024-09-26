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  4. Bekarlığa veda, cinsiyet partisinden sonra 'kayınvalideliğe merhaba' partisi olay yarattı! "Bir bu eksikti"

Bekarlığa veda, cinsiyet partisinden sonra 'kayınvalideliğe merhaba' partisi olay yarattı! "Bir bu eksikti"

26.09.2024 15:35
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 15:35
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Sosyal medyada bekarlığa veda, cinsiyet açıklama partilerinin popülerliğinden sonra yeni bir akım başladı. Kayınvalideler çocuklarının evlilik hazırlıklarıyla birlikte yakın çevrelerine 'kayınvalideliğe merhaba' partisi yapmaya başladı. Sosyal medyada bir kayınvalide partisine ait organizasyonun görüntüleri paylaşılınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir parti görüntüleri bir görene bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcılarının anlam veremediği parti görüntülerinde bir kayınvalide çocuğunun evliliğini duyurmak için 'kayınvalideliğe merhaba' partisi düzenledi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bir bu eksikti" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocama artık gereksiz harcamalar yapmayacağım dedikten sonra ben" yorumunu ekledi.

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Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka olmalı" yorumunda bulundu.

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