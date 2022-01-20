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  4. Beklenen oldu: Google, Windows bilgisayarlarda teste başladı: Android oyunları oynamak artık mümkün

Beklenen oldu: Google, Windows bilgisayarlarda teste başladı: Android oyunları oynamak artık mümkün

20.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11'i duyurduğunda Android uygulamalar ile destekleneceğini söylemişti. Google, Windows PC'lerde Android oyunlarını test etmeye başladı. Listede Asphalt 9, Gardenscapes ve Homescapes gibi oyunlar var.

Beklenen oldu: Google, Windows bilgisayarlarda teste başladı: Android oyunları oynamak artık mümkün

Microsoft, Windows işletim sisteminin son sürümü olan Windows 11'i Haziran 2021'de tanıtmıştı. Windows 11 ile birlikte başlat menüsü ortaya taşınmış, widget dönemi de başlamıştı. Ancak asıl sürpriz, Android uygulamalarının Windows 11 tarafından destekleneceğinin açıklanması olmuştu. Nitekim aradan geçen onca zamandan sonra Android uygulamaları Windows 11'de çalıştırma konusunda önemli bir duyuru geldi.

GOOGLE, WINDOWS'TA ANDROID OYUNLARINI TEST EDİYOR

Google, Windows PC'lerde Android oyunlarını test etmeye başladı. Şirket Windows için geliştirilen yeni Google Play Oyunlar uygulamasını beta olarak kullanıma sundu. Belirli pazarlardaki kullanıcılar, Asphalt 9, Gardenscapes ve Homescapes gibi oyunları oynayabilmek için Google Play Oyunlar'a kayıt yaptırabiliyor.

Google Play Store

Şu an için Windows PC'ler için Play Oyunlar beta sürümü yalnızca Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong'daki oyuncular tarafından kullanılabiliyor. Ancak beta sürümün yakında daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.

GOOGLE PLAY GAMES'İN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Google'ın aktardığına göre; Beta programına katılabilmeniz için bilgisayarınızın belirtilen minimum gereksinimleri karşılaması gerekiyor:

  • Windows 10 (v2004)
  • Katı hal sürücüsü (SSD)
  • Oyun sınıfı GPU
  • 8 mantıksal CPU çekirdeği
  • 8 GB RAM
  • 20 GB kullanılabilir depolama alanı
  • Windows yönetici hesabı
  • Donanım sanallaştırmanın açık olması gerekir
  • Uyumlu PC cihazı ve konfigürasyon


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