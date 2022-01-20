Beklenen oldu: Google, Windows bilgisayarlarda teste başladı: Android oyunları oynamak artık mümkün

Microsoft, Windows işletim sisteminin son sürümü olan Windows 11'i Haziran 2021'de tanıtmıştı. Windows 11 ile birlikte başlat menüsü ortaya taşınmış, widget dönemi de başlamıştı. Ancak asıl sürpriz, Android uygulamalarının Windows 11 tarafından destekleneceğinin açıklanması olmuştu. Nitekim aradan geçen onca zamandan sonra Android uygulamaları Windows 11'de çalıştırma konusunda önemli bir duyuru geldi.
Google, Windows PC'lerde Android oyunlarını test etmeye başladı. Şirket Windows için geliştirilen yeni Google Play Oyunlar uygulamasını beta olarak kullanıma sundu. Belirli pazarlardaki kullanıcılar, Asphalt 9, Gardenscapes ve Homescapes gibi oyunları oynayabilmek için Google Play Oyunlar'a kayıt yaptırabiliyor.
Şu an için Windows PC'ler için Play Oyunlar beta sürümü yalnızca Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong'daki oyuncular tarafından kullanılabiliyor. Ancak beta sürümün yakında daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.
Google'ın aktardığına göre; Beta programına katılabilmeniz için bilgisayarınızın belirtilen minimum gereksinimleri karşılaması gerekiyor:
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