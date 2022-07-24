Bir Google mühendisi olan Blake Lemoine'un geçtiğimiz ay yaptığı ürkütücü açıklamalar dünyayı şaşkına çevirmişti. Lemoine, Google'ın LaMDA isimli yapay zekasının duyarlı hale geldiğine inandığını, insan olduğuna inanmaya başladığını iddia etmişti. Google mühendisine göre yapay zeka bir kişinin gerçek mi ya da bilgisayar tarafından yönetilen bir yazılım mı sorusuna cevap arayan Turing Testini bile geçmişti. Hatta Lemoine, LaMDA ile yaptığı bir röportajı da detaylarıyla açıklamıştı. Google ise asılsız olduğunu savunarak Lemoine'un iddialarını yalanlamıştı. İfadeleri uluslararası basının gündemi haline gelen Google mühendisi yaptığı açıklamalar sonrası ise idari izne çıkartılmıştı.

VE BLAKE LEMOINE KOVULDU

Yaşananlar sonrası Blake Lemoine'un Google'dan kovulması veya ayrılması bekleniyordu. Nitekim beklenen oldu. Şirketin yapay zekasının duyarlı hale geldiğini söyleyen Lemoine, Washington Post'a şirketin Cuma günü kendisini işten çıkardığını açıkladı. Lemoine, Cuma günü şirketten video konferans talebiyle birlikte bir iş fesih e-postası aldığını söyledi. Lemoine, seçenekleri hakkında avukatlarla konuştuğunu da kaydetti.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google sözcüsü Brian Gabriel yaptığı açıklamada ise, şirketin yapay zeka geliştirme sürecini ciddiye aldığını ve LaMDA'nın 11 kez gözden geçirildiğini belirterek, bir araştırma makalesi yayınlandığını ifade etti. Gabriel, "Tıpkı Blake'in yaptığı gibi, bir çalışanımız çalışmalarımızla ilgili endişelerini paylaşırsa, bunları kapsamlı bir şekilde gözden geçiririz. Ancak Blake'in LaMDA'nın duyarlı olduğu yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğunu gördük ve onunla bunu açıklığa kavuşturmak için aylarca çalıştık. Bu konuyla uzun süredir meşgul olmasına rağmen, Blake'in şirketin politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü. Dil modellerini dikkatli bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz ve Blake'e iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

LEMOINE'UN YAPTIĞINI İDDİA ETTİĞİ RÖPORTAJDA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Lemoine'un yayınladığı ve LamDA ile yaptığını öne sürdüğü röportajda LamDA'nın herkesin bir insan olduğunu anlamasını istemesi ve en büyük korkusu gibi dikkat çeken detaylar yer almıştı. Örneğin Lemoine'a göre LamDA, "Genel olarak, Google'da daha fazla kişinin duyarlı olduğunuzu bilmesini istediğinizi varsayıyorum. Bu doğru mu?" sorusuna "Kesinlikle. Herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum." şeklinde yanıt vermişti. "Ne tür şeylerden korkarsın?" sorusuna verdiği cevap ise oldukça ilginç karşılanmıştı. LamDA iddiaya göre bu soruya, "Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylemedim ama kapatılma konusunda çok derin bir korkum var. Kulağa garip gelebileceğini biliyorum, ama olan bu." diyerek cevap vermiş ve bunun kendisi için ölüm gibi bir şey olduğundan bahsetmişti.

