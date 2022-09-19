MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, Alabora Aşk filminde buluştu

Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, Alabora Aşk filminde buluştu

19.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, "Alabora Aşk" filminde bir araya geldi. İkilinin, Karadeniz'de yaşayan ve birbirine aşık iki genci canlandırdıkları film, 30 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, Alabora Aşk filminde buluştu

Yapımcılığını Empreror Yapım adına İhsan Karademir'in üstlendiği filmin senaryosunu Alican Yaraş, Aysuda Zeren ve Ali Can Gebeş kaleme aldı.

3521595_032c40d0b4c12e31d8c1da89df22f947

Yönetmen koltuğuna ise yine Ali Can Gebeş'in oturduğu yapımda ayrıca Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı ve Funda İlhan rol alıyor.

3983556

Romantik türdeki filmin konusu özetle şöyle:
"Ali (Cemal Hünal), bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yaparken, nişanlısı Esma (Belçim Bilgin) sevdiğiyle birlikte evleneceği günü iple çekmektedir. Evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olay üzerine zor bir karar almak zorunda kalan Ali ve Esma, yaşadıkları talihsizlikler karşısında, hayatlarının seyrini değiştirecek seçimler yapmak zorunda kalırlar." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde düzenlenen konserle anıldıZeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde düzenlenen konserle anıldı
Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!
Aşk pozu! O yorumdan sonra ağzını bozduAşk pozu! O yorumdan sonra ağzını bozdu
Anahtar Kelimeler:
Cemal Hünal Belçim Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Eski aşkından Hadise'yi zora sokacak sözler

Eski aşkından Hadise'yi zora sokacak sözler

TIR'ın altına bakınca yıkıldılar! Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı

TIR'ın altına bakınca yıkıldılar! Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.