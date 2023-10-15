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  4. Belediye başkanının oğluyla dudak dudağa yakalanmıştı! Miray Daner "İlişkide sınırlarım var" dedi

Belediye başkanının oğluyla dudak dudağa yakalanmıştı! Miray Daner "İlişkide sınırlarım var" dedi

15.10.2023 14:51 | Son Güncelleme:
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Bodrum tatilinde Ata Caner Çerçioğlu ile görüntülenen Miray Daner, Elle dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 24 yaşındaki oyuncu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğluyla dudak dudağa yakalanan Miray Daner Elle dergisine konuştu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Ata Caner Çerçioğlu’yla yeni aşka yelken açmıştı.

İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

"İLİŞKİMİ GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK RAHATSIZ EDİYOR"

Yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu, "Saygı ve güven varsa mutlu olmamanız mümkün değil. Mesleğim gereği ilişkimi göz önünde yaşıyor olmak beni huzursuz ediyor" açıklamasını yaptı.


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