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Belediye vergi borcu olan ailenin köpeğine haciz getirip sattı

BBC BBC
01.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Almanya'nın Ahlen kasabasında, vergi borçları yüzünden bir ailenin köpeği haczedilip, sanal market eBay'de satıldı. Belediyenin önce, iş kazası sonucu sakatlanan üç çocuk babası adamın tekerlekli sandalyesine el koymaya çalıştığı ancak başaramadığı öne sürülüyor.

Belediye vergi borcu olan ailenin köpeğine haciz getirip sattı

Alman medyasında yer alan haberlere göre Ahlen Belediyesi, alacağını tahsil etmek için adı açıklanmayan kişinin evine geçen Kasım'da iki haciz memuru gönderdi.

Ailenin iddiasına göre, haciz memurları önce evin en değerli 'eşyası' olarak tekerlekli sandalyeye el koymak istedi.

Fakat sandalyenin sigorta şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ailenin Edda adlı köpeğine el konuldu.

Edda, bir belediye çalışanının özel hesabından açık artırma sitesi eBay'de 750 Euro'ya satışa çıkarıldı.

KÖPEĞİN YENİ SAHİBİ BELEDİYEYE DAVA AÇTI

Köpeğin şimdiki sahibi polis memuresi Michaela Jordan, fiyatın düşük olmasından düşük olmasından şüphelenerek belediyeyi aradı.

Normalde bu cins köpeklerin 1500-2000 Euro'ya satıldığı belirtiliyor.

Jordan, telefondaki belediye görevlisinin köpeğin sağlıklı ve aşılarının tam olduğunu söylemesiyle ikna oldu.

Ancak Michaela Jordan, köpeğin gözünden rahatsız olduğunu ve dört ameliyat geçirdiğini belirterek 1800 Euro'luk veteriner masrafını geri alabilmek için belediyeye dava açtı.

Belediye sözcüsü Frank Merschhaus, köpeğe el konulması kararının yasal olduğunu söyledi. Merschhaus, ailenin tekerlekli sandalye iddiasını ise reddetti.

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