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  4. Bella Hadid'den 2020'nin ilk bikinili pozları! Jet ski üstünde şov

Bella Hadid'den 2020'nin ilk bikinili pozları! Jet ski üstünde şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok tercih edilen modellerinden olan Bella Hadid, sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de korkuttu.

Güzel model Bella Hadid yürekleri hoplattı. Plajdan paylaştığı yeni yıl kareleriyle 2020’nin ilk bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Hadid, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı jet ski videoları ile dikkat çekti.

28 milyona yaklaşan takipçisiyle özel hayatına dair çok sayıda video ve fotoğraf paylaşan Bella, bu defa elinde telefonuyla jet ski üzerinde çektiği videoyu paylaştı.

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Bikinisini takipçilerinin beğenisine sunan Hadid, aynı videoda tek eliyle telefonu tutarken bir yandan da su üzerinde son derece hızlı bir şekilde gidebilen jet ski aracını kullanıyor.

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Bella’nın bu tehlikeli hareketleri bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

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