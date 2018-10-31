KADIN

Bella Hadid milyonlarca takipçisiyle buzdolabının içini paylaştı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Merakla beklenen yılın şovu Victoria's Secret tüm modellerin takvimindeki en büyük günlerden biri olsa gerek. Bu heyecanı yaşayan isimlerden biri de Bella Hadid. Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı. Bu süreçte neler yediğinden bahseden Hadid'in, bol bol yoğurt yediği gözlendi.

Bella Hadid, Victoria's Secret defilesine bakın nasıl hazırlanıyor?

Bella Hadid, buzdolabının kapılarını açtı

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Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyeceği kesinleşen isimlerden Bella Hadid’in buzdolabında neler var. İşte yılın defilesi öncesi 22 yaşındaki modelin yiyecek tercihleri...
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Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı.
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New York'taki dairesinden buzdolabının fotoğrafını Instagram Story'lerinden takipçileri ile paylaşan Hadid'in yiyecek tercihleri kadar düzene önem vermesi dikkat çekti.
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Bol bol atıştırmalık depolayan Hadid "Eğer sizin için alışveriş yapmamı ve dolap düzeni sağlamamı istiyorsanız, gündüzleri çalışıyorum" şeklindeki esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
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Hadid'in üst raflara bol bol yoğurt, badem yağı, hindistan cevizi suyu, kombucha, San Pellegrino ve yulaf sütü yerleştirdiği görüldü.
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Alttaki raflarda ise havuç, kabak çubukları, böğürtlen ve yaban mersini gibi sağlıklı atıştırmalıklar göze çarpıyor.
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Ünlü modelin dolabında humus ve pestoyu hazır tutması dikkat çekti.
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Hadid’in paylaştığı hikayede buzdolabı için “bizim” ifadesini kullanması, sevgilisi The Weeknd ile birlikte yaşadığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.
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Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de kardeşi Gigi Hadid’in yanından yürüyerek geçecek.
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Daha önceki açıklamalarında “Rutin olarak protein ağırlıklı besleniyorum ve her gün üç saat spor yapıyorum” diye hazırlık sürecini de şekilde özetlemişti.
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Daha önce de anne Yolanda Foster, kızı Gigi Hadid'in makyaj yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış aynı şekilde buzdolabı dikkat çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Victoria's Secret

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