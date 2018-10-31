Bella Hadid milyonlarca takipçisiyle buzdolabının içini paylaştı

Bella Hadid, Victoria's Secret defilesine bakın nasıl hazırlanıyor?
Bella Hadid, buzdolabının kapılarını açtı
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Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyeceği kesinleşen isimlerden Bella Hadid’in buzdolabında neler var. İşte yılın defilesi öncesi 22 yaşındaki modelin yiyecek tercihleri...
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Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı.
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New York'taki dairesinden buzdolabının fotoğrafını Instagram Story'lerinden takipçileri ile paylaşan Hadid'in yiyecek tercihleri kadar düzene önem vermesi dikkat çekti.
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Bol bol atıştırmalık depolayan Hadid "Eğer sizin için alışveriş yapmamı ve dolap düzeni sağlamamı istiyorsanız, gündüzleri çalışıyorum" şeklindeki esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
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Hadid'in üst raflara bol bol yoğurt, badem yağı, hindistan cevizi suyu, kombucha, San Pellegrino ve yulaf sütü yerleştirdiği görüldü.
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Alttaki raflarda ise havuç, kabak çubukları, böğürtlen ve yaban mersini gibi sağlıklı atıştırmalıklar göze çarpıyor.
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Ünlü modelin dolabında humus ve pestoyu hazır tutması dikkat çekti.
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Hadid’in paylaştığı hikayede buzdolabı için “bizim” ifadesini kullanması, sevgilisi The Weeknd ile birlikte yaşadığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.
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Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de kardeşi Gigi Hadid’in yanından yürüyerek geçecek.
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Daha önceki açıklamalarında “Rutin olarak protein ağırlıklı besleniyorum ve her gün üç saat spor yapıyorum” diye hazırlık sürecini de şekilde özetlemişti.
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Daha önce de anne Yolanda Foster, kızı Gigi Hadid'in makyaj yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış aynı şekilde buzdolabı dikkat çekmişti.
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