Bella Hadid milyonlarca takipçisiyle buzdolabının içini paylaştı

Bella Hadid, Victoria's Secret defilesine bakın nasıl hazırlanıyor?

Bella Hadid, buzdolabının kapılarını açtı

1 / 12 Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda yürüyeceği kesinleşen isimlerden Bella Hadid’in buzdolabında neler var. İşte yılın defilesi öncesi 22 yaşındaki modelin yiyecek tercihleri...

2 / 12 Hazırlık sürecine dair paylaşımlarda bulunan Hadid, geçtiğimiz günlerde de tüm dünyaya buzdolabının kapıları açtı.

3 / 12 New York'taki dairesinden buzdolabının fotoğrafını Instagram Story'lerinden takipçileri ile paylaşan Hadid'in yiyecek tercihleri kadar düzene önem vermesi dikkat çekti.

4 / 12 Bol bol atıştırmalık depolayan Hadid "Eğer sizin için alışveriş yapmamı ve dolap düzeni sağlamamı istiyorsanız, gündüzleri çalışıyorum" şeklindeki esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

5 / 12 Hadid'in üst raflara bol bol yoğurt, badem yağı, hindistan cevizi suyu, kombucha, San Pellegrino ve yulaf sütü yerleştirdiği görüldü.

6 / 12 Alttaki raflarda ise havuç, kabak çubukları, böğürtlen ve yaban mersini gibi sağlıklı atıştırmalıklar göze çarpıyor.

7 / 12 Ünlü modelin dolabında humus ve pestoyu hazır tutması dikkat çekti.

8 / 12 Hadid’in paylaştığı hikayede buzdolabı için “bizim” ifadesini kullanması, sevgilisi The Weeknd ile birlikte yaşadığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

9 / 12 Hadid, önümüzdeki hafta New York’ta Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de kardeşi Gigi Hadid’in yanından yürüyerek geçecek.

10 / 12 Daha önceki açıklamalarında “Rutin olarak protein ağırlıklı besleniyorum ve her gün üç saat spor yapıyorum” diye hazırlık sürecini de şekilde özetlemişti.

11 / 12 Daha önce de anne Yolanda Foster, kızı Gigi Hadid'in makyaj yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış aynı şekilde buzdolabı dikkat çekmişti.