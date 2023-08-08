Ben Affleck eşi Jennifer Lopez'siz Türkiye'ye geldi! Boğaz keyfi

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck yıllar sonra yeniden barışıp 16 Temmuz 2022'de de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Görkemli düğünleriyle uzun süre gündemden düşmeyen çiftten Ben Affleck tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Affleck'in 10 Ağustos'a kadar burada kalacağı öğrenildi.

İstanbul aşığı Affleck, önceki gün Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Tek başına restoranda oturan ünlü yıldız, saatlerce gün batımı eşliğinde Boğaz'ı seyretti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eski eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile tatil için İstanbul'a gelen Affleck, Sultanahmet'te konaklıyor. Kapalıçarşı’yı gezen Affleck ve çocukları, burada sevenlerinden ilgi gördü.



