Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli annesinin hayat hikayesi yürekleri dağladı! Meğer amcasıyla...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteriyle hafızalarda silinmez bir yer edinen Kaynarca'nın annesinin zamanında amcasıyla evlendirildiği ortaya çıktı.

Hemen her sezon bir projeyle ekranlarda gördüğümüz oyuncunun sır gibi saklanmış bir hayat hikayesi bulunuyor. Oğluna benzerliği dikkatlerden kaçmayan anne Nursel Kaynarca, eşini elim bir kaza sonucu kaybetmiş ve aile büyüklerinin kararıyla Oktay Kaynarca'nın amcası Adil Kaynarca ile evlendirilmiş.

Oktay Kaynarca, 2009 yılında babası Adil Kaynarca'yı kaybettiğinde birçok gazete ve internet sitesi bu acılı haberi "Ünlü oyuncunun babası vefat etti" şeklinde vermişti. Fakat Adil Kaynarca gerçekte Oktay Kaynarca'nın amcasıydı.

"HEM BABAMI HEM AMCAMI KAYBETTİM"

Oktay Kaynarca çocukluğunda anne ve babasıyla beraber Berlin'de yaşıyor. Kazanın yaşandığı yıl, İstanbul'da yaşayan amcası eşini tatil için Almanya'ya, kardeşinin yanına gönderiyor. Eşini uçağa bindiren amca, Oktay Kaynarca'nın babası Özkan Kaynarca'yı arayarak havaalanında yengesini karşılamasını istiyor.

Havaalanında yengesini karşılayan Özkan Kaynarca dönüş yolunda trafik kazası geçiriyor. Bu kazada Oktay Kaynarca'nın hem babası hem de yengesi hayatını kaybediyor. O sıralar Oktay Kaynarca henüz beş yaşındaydı.

Aile içerisinde büyük üzüntü yaratan bu olayın sonrasında aile büyükleri, Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Hanım ve amcası Adil Bey'in evlenmesine karar vermişler. Oktay Kaynarca gerçeği yıllar sonra öğrenmiş ve bu durumu kabullenmiş. Ünlü oyuncu büyük sırrını ise, Adil Kaynarca'nın ölümü sonrasında "Hem babamı, hem amcamı kaybettim" diyerek paylaşmıştı.

