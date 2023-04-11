MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli annesinin hayat hikayesi yürekleri dağladı! Meğer amcasıyla...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli annesinin hayat hikayesi yürekleri dağladı! Meğer amcasıyla...

11.04.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisindeki Cezayir rolüyle hayranlarını ekrana kilitleyen Oktay Kaynarca, şu sıralar özel hayatıyla da konuşuluyor. Hayat hikayesini sır gibi saklayan oyuncunun yaşadıkları kısa süre önce ortaya çıktı. Özellikle anne Nursel Kaynarca'nın acı hikayesi yürek burktu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli annesinin hayat hikayesi yürekleri dağladı! Meğer amcasıyla...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteriyle hafızalarda silinmez bir yer edinen Kaynarca'nın annesinin zamanında amcasıyla evlendirildiği ortaya çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

Hemen her sezon bir projeyle ekranlarda gördüğümüz oyuncunun sır gibi saklanmış bir hayat hikayesi bulunuyor. Oğluna benzerliği dikkatlerden kaçmayan anne Nursel Kaynarca, eşini elim bir kaza sonucu kaybetmiş ve aile büyüklerinin kararıyla Oktay Kaynarca'nın amcası Adil Kaynarca ile evlendirilmiş.

amcasiyla-evlendirildi-oktay-kaynarcanin-mavis-gozlu-annesi-hikayesi_084c9788

Oktay Kaynarca, 2009 yılında babası Adil Kaynarca'yı kaybettiğinde birçok gazete ve internet sitesi bu acılı haberi "Ünlü oyuncunun babası vefat etti" şeklinde vermişti. Fakat Adil Kaynarca gerçekte Oktay Kaynarca'nın amcasıydı.

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

"HEM BABAMI HEM AMCAMI KAYBETTİM"

Oktay Kaynarca çocukluğunda anne ve babasıyla beraber Berlin'de yaşıyor. Kazanın yaşandığı yıl, İstanbul'da yaşayan amcası eşini tatil için Almanya'ya, kardeşinin yanına gönderiyor. Eşini uçağa bindiren amca, Oktay Kaynarca'nın babası Özkan Kaynarca'yı arayarak havaalanında yengesini karşılamasını istiyor.

5a339042ae784924908f40e0

Havaalanında yengesini karşılayan Özkan Kaynarca dönüş yolunda trafik kazası geçiriyor. Bu kazada Oktay Kaynarca'nın hem babası hem de yengesi hayatını kaybediyor. O sıralar Oktay Kaynarca henüz beş yaşındaydı.

ezgif.com-webp-to-jpg (11)

Aile içerisinde büyük üzüntü yaratan bu olayın sonrasında aile büyükleri, Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Hanım ve amcası Adil Bey'in evlenmesine karar vermişler. Oktay Kaynarca gerçeği yıllar sonra öğrenmiş ve bu durumu kabullenmiş. Ünlü oyuncu büyük sırrını ise, Adil Kaynarca'nın ölümü sonrasında "Hem babamı, hem amcamı kaybettim" diyerek paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı sahneler! Elbisesiyle dans ederken...İddialı sahneler! Elbisesiyle dans ederken...
Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovduSurvivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca oktay kaynarca amcası anne nursel karakteri

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Ankara'da Togg'la turladı, hemen takas teklifi geldi

Ankara'da Togg'la turladı, hemen takas teklifi geldi

İlginizi Çekebilir

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.