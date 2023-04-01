Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi? Jet yanıt

Ünlü oyuncu Ebru Özkan, 2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile nikah masasına oturmuştu. Ebru Özkan'ın başrol olduğu dizideki son görüntüsü kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

44 yaşındaki oyuncunun belirginleşen karnı akıllara 2. kez hamilelik iddiasını getirince menajerlik şirketinden açıklama gecikmedi.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADILAR

Biricik adında 5 yaşında bir kızı olan Ebru Saban'ın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı iddiasının ardından menajerlik şirketinden oyuncunun son dönemde biraz kilo aldığı belirtilerek "Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit" açıklaması yapıldı.



