MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi? Jet yanıt

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi? Jet yanıt

01.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünde belirginleşen karnından dolayı hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Özkan'ın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada oyuncunun hamilelik iddiası kesin bir dille yalanladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi? Jet yanıt

Ünlü oyuncu Ebru Özkan, 2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile nikah masasına oturmuştu. Ebru Özkan'ın başrol olduğu dizideki son görüntüsü kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

44 yaşındaki oyuncunun belirginleşen karnı akıllara 2. kez hamilelik iddiasını getirince menajerlik şirketinden açıklama gecikmedi.

Ebru Özkan 3

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADILAR

Biricik adında 5 yaşında bir kızı olan Ebru Saban'ın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı iddiasının ardından menajerlik şirketinden oyuncunun son dönemde biraz kilo aldığı belirtilerek "Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit" açıklaması yapıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince... Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...
İddialı seçim! Göğüsleri elbiseden taştıİddialı seçim! Göğüsleri elbiseden taştı
Müjdeyi küvette üstsüz pozla duyurduMüjdeyi küvette üstsüz pozla duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncu magazin yaşında

En Çok Okunan Haberler

Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!

İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Asgari ücret 2023 için yeni hesap! ‘Fark’ formülü ile 11.050 TL...

Asgari ücret 2023 için yeni hesap! ‘Fark’ formülü ile 11.050 TL...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.