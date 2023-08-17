Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti! Dayanamayınca adab-ı muaşeret dersi verdi

Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Kaynarca, Instagram sayfası üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Gelen telefonlardan artık bunalan ünlü oyuncu sosyal medya sayfasından adab-ı muaşeret dersi verdi. Oktay Kaynarca'nın dokuz maddeyle açıkladığı "Telefon Adab-ı Muaşereti Görgü Kuralları" sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı. Kaynarca'nın gönderisinin altına; 'Reisi kim kızdırdı', 'Çok iyi ayar vermiş', 'Reis yine formunda', 'Yine yargı dağıtıyor' gibi yorumlar yapıldı.





