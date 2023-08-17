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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti! Dayanamayınca adab-ı muaşeret dersi verdi

17.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde hayat verdiği Cezayir rolüyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca başarılı oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Gelen telefonlardan artık bıkan ünlü isim Instagram sayfasında Adab-ı muaşeret dersi verdi.

Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Kaynarca, Instagram sayfası üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Gelen telefonlardan artık bunalan ünlü oyuncu sosyal medya sayfasından adab-ı muaşeret dersi verdi. Oktay Kaynarca'nın dokuz maddeyle açıkladığı "Telefon Adab-ı Muaşereti Görgü Kuralları" sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı. Kaynarca'nın gönderisinin altına; 'Reisi kim kızdırdı', 'Çok iyi ayar vermiş', 'Reis yine formunda', 'Yine yargı dağıtıyor' gibi yorumlar yapıldı.

kaynarca paylaşım

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Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam ünlü oyuncu

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