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Benedict Cumberbatch’den Thomas Edison performansı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Başarılı aktör Benedict Cumberbatch’in Thomas Edison’ı canlandırdığı The Current War filminden yeni fragman yayımlandı.

Benedict Cumberbatch’den Thomas Edison performansı

Prömiyerini ilk defa 2017 yılında 42. Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren ancak bir türlü vizyona giremeyen The Current War filmi vizyon için nihayet gün sayıyor. Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran filmden yeni fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Hollywood’da patlak veren taciz skandalının baş sorumlusu Harvey Weinstein’in şirketinin iflas etmesi nedeniyle The Current War 2 sene gecikmeli olarak vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

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Sherlock dizisiyle dünyaca üne ulaşan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch’in Thomas Edison’u canladnırdığı filmin yönetmen koltuğunda Me and Earl and the Dying Girl ile yükselişe geçen Alfonso Gomez-Rejon oturuyor. Başarılı oyuncu Michael Shannon filmde George Westinghouse’a hayat veriyor. Pazarlanabilir elektrik sistemi bulmak için rekabet halinde olan Thomas Edison ve George Westinghouse arasındaki rekabeti konu alan film oyuncu kadrosuyla beklentileri bir hayli yükseltiyor. Benedict Cumberbatch ile Michael Shannon ikilisine Nicholas Hoult, Tom Holland, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Katherine Waterston gibi isimler eşlik ediyor. The Current War’ın ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi bulunmazken ABD’de 11 Ekim’de sinemalarda olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Benedict Cumberbatch Thomas Edison The Current War Michael Shannon

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