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    4. Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı Eric dizisinden yeni bir görsel yayınlandı! Dizinin hayranları sabırsızlıkla bekliyor

    Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı Eric dizisinden yeni bir görsel yayınlandı! Dizinin hayranları sabırsızlıkla bekliyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 15:40
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    Senaryosu Abi Morgan kaleminden ve başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği 'Eric' dizisi için sayısı günler kaldı. Altı bölümlük mini dizi olarak tasarlanan Eric dizisinin 30 Mayıs'ta seyircisiyle buluşması beklenirken diziden yeni bir görsel geldi.

    Netflix'in yeni gerilim türündeki mini dizisi 'Eric' için hayranlarının sabırsızlığı tavan yaptı. Başrolünde Benedict Cumberbatch'in yer aldığı diziden yeni bir görselin paylaşılması hayranlarını heyecanlandırdı.

    ERİC

    Yönetmen koltuğunda ise Lucy Forbes'in oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Clarke Peters, Ivan Morris Howe, Phoebe Nicholls, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar ve Roberta Colindrez gibi isimler yer aldı.

    ERIC DİZİSİNİN KONUSU

    SİNEMA KAĞKA

    1980'lerin New Yorku'nda geçen Eric, dokuz yaşındaki oğlu bir sabah okula giderken kaybolan bir babanın umutsuz arayışını konu alıyor. New York'un önde gelen kuklacılarından olan Vincent, aynı zamanda çok popüler olan, çocuklara yönelik televizyon dizisi "Good Day Sunshine"ın da yaratıcısıdır. Oğlu Edgar'ın yokluğuyla başa çıkmaya çalışan Vincent, giderek huzursuz ve dengesiz birine dönüşür. Edgar'ın kayboluşuyla ilgili suçluluk duyan ve kendinden nefret eden yaslı baba, oğlunun çizdiği ERIC adındaki mavi canavar kuklanın çizimlerine tutunur ve ERIC'i televizyona çıkartabilirse Edgar'ın eve döneceğine inanır. Vincent'ın giderek artan yıkıcı tutumu ailesini, iş arkadaşlarını ve ona yardım etmeye çalışan dedektifleri kendisinden uzaklaştırır. Artık oğlunu bulup eve getirme çabalarının tek destekçisi, ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir sanrı olan Eric'tir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Benedict Cumberbatch
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