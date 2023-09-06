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BENİM GÜZEL AİLEM 10. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

06.09.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisi onuncu bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem'in oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Benim Güzel Ailem 10. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Benim Güzel Ailem 10. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler merakla 10. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 6 Eylül Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 10. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin dokuzuncu bölümünde;
Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez. Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya’yı yanına alma planları yapar. Rasim, kayınçosu Adnan’ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan’a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer. Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.

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BENİM GÜZEL AİLEM 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 10. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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