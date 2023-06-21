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Benim Güzel Ailem dizisinin Canan'ı Seray Gözler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Seray Gözler'in hayatı ve biyografisi

21.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisinin Canan'ı Seray Gözler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi bugün TRT 1'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Sadullah Çelen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu Baykut Badem kaleme aldı. Peki, Benim Güzel Ailem dizisinin Canan'ı Seray Gözler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Seray Gözler'in hayatı ve biyografisi...

Benim Güzel Ailem dizisinin Canan'ı Seray Gözler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Seray Gözler'in hayatı ve biyografisi

Seray Gözler, bugün TRT 1'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Güzel Ailem dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzleyicide merak uyandıran Benim Güzel Ailem dizisi, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Seray Gözler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Benim Güzel Ailem dizisinin Canan'ı Seray Gözler'in hayatı ve biyografisi...

SERAY GÖZLER KİMDİR?

Seray Gözler 27 Eylül 1961 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Seray Gözler, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Süper Baba'da oynadığı "Şule", Yabancı Damat'ta oynadığı "Hayriye" ve Zoraki Koca'daki "Sevim Abla" rolleriyle tanınan ünlü oyuncu; 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır.

Seray Gözler birçok film ve dizi filmde rol almıştır.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN CANAN'I SERAY GÖZLER EVLİ Mİ?

Seray Gözler, Devlet tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evlidir. Çiftin Ege isminde bir erkek çocuğu vardır.

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