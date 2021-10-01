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Benzemez Kimse Bize’nin ekran ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser, Bülent Ersoy’u suçladı

01.10.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star TV ekranlarında hazırlamaya başladıkları Benzemez Kimse Bize programının yayın ömrü kısa sürdü. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

Benzemez Kimse Bize’nin ekran ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser, Bülent Ersoy’u suçladı

Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece 2 bölüm yayında kalabildi.

"YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANMIŞTIR"

Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Mustafa Keser
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