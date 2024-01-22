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  4. Berdan Mardini'nin eski karısı ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla gündem olmuştu! Gökhan Göz şimdi de Bircan Bali ile aşk yaşıyor

Berdan Mardini'nin eski karısı ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla gündem olmuştu! Gökhan Göz şimdi de Bircan Bali ile aşk yaşıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz yeni aşka yelken açtı. Gökhan Göz kendisini program yaptığı sırada sık sık eleştiren Bircan Bali ile aşk yaşıyor.

Berdan Mardini'nin eski karısı ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla gündem olmuştu! Gökhan Göz şimdi de Bircan Bali ile aşk yaşıyor

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu bir dönem Gökhan Göz ile bir küs bir barışık aşk yaşamıştı.

Bu aşktan bir süre sonra ise Göz, Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ile birlikte olmuştu.

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Bu aşk da oldukça hareketli ve olaylıydı o dönemler. Göz ve Yelliler'in fırtınalı aşklarında iş adamı sevgilisinin eşyalarını ateşe vermiş ve havaya ateş açtığı anlarla gündeme gelmişti.

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Gökhan Göz şimdi de yeni aşkıyla dikkat çekti. Göz, bir dönem kendisini çok eleştiren Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Bircan Bali yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

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