Berdan Mardini taytla futbol oynadı! Dalga konusu oldu

Berdan Mardini, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde boşanmıştı. Boşanma sonrası çocuklarının annelerini görmek istemediğini açıklayan şarkıcı, "Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar. Evliliğimiz boyunca çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti. Çocuklarla arasında bağ yoktu ki" ifadelerini kullanmıştı.

Spora verdiği önem ile göz önünde olan Mardini'nin geçtiğimiz haftalarda taytla spor yaptığı anlar gündem olmuştu. 44 yaşındaki şarkıcıyı spor kıyafetleriyle ve yeni tarzıyla görenler inanamadı.



Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.

Son olarak futbol topuyla antrenman yaparken tayt giyen Berdan Mardini o anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına ise ''Real Mardini. Bu ara tam sardım…..'' notunu düştü.



Takipçilerinden Mardini'ye ''Berdan Bey napıyorsunuz?'', ''Usta sana ne olmuş?'', ''Dardan Taytini'', ''Allah aşkına erkekler tayt giymesin ya'', ''Tayt çok güzel'', ''Bence sana taytini yakışmıyor be'', ''Tayt olmamış'', ''Termal Taytini'', ''Daha çok takipçi için mi bunu yapıyorsun?'' şeklinde yorumlar yağdı.





