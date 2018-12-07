Beren Saat'in yeni partneri Selçuk Yöntem imiş!

Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden ikinci orijinal dizinin yolda olduğu müjdesini veren Netflix Türkiye, dizinin başrolü için de Beren Saat'le anlaştı.

Beren Saat'e kimler eşlik edecek derken, Netflix'in Türkiye'den çıkacak ikinci dizisinin türünün fantastik olacağını ortaya çıktı. Fakat bomba haber bu değildi.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Yıllar önce Kanal D'de ekranlara gelen ve efsane olan Aşk-ı Memnu dizisinde kamera karşısına geçen ve partner olan ikili, yıllar sonra bir araya geliyor. Böylece Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisinde Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden birlikte rol alacak.

Daha önce de Mehmet Günsür'la partner olacağı iddia edilen Beren Saat'in, Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisi heyecanla bekleniyor.

