MAGAZİN

Beren Saat'in yeni partneri Selçuk Yöntem imiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Netflix ile anlaşan Beren Saat'in partnerinin Mehmet Günsür olacağı konuşulurken gerçek başka çıktı! Meğerse Saat'in yeni partneri Selçuk Yöntem imiş.

Beren Saat'in yeni partneri Selçuk Yöntem imiş!

Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden ikinci orijinal dizinin yolda olduğu müjdesini veren Netflix Türkiye, dizinin başrolü için de Beren Saat'le anlaştı.

Beren Saat'e kimler eşlik edecek derken, Netflix'in Türkiye'den çıkacak ikinci dizisinin türünün fantastik olacağını ortaya çıktı. Fakat bomba haber bu değildi.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Yıllar önce Kanal D'de ekranlara gelen ve efsane olan Aşk-ı Memnu dizisinde kamera karşısına geçen ve partner olan ikili, yıllar sonra bir araya geliyor. Böylece Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisinde Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden birlikte rol alacak.

Daha önce de Mehmet Günsür'la partner olacağı iddia edilen Beren Saat'in, Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisi heyecanla bekleniyor.

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek...Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek...
İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix’in Türkiye Beren Saat Beren Saat MEHMET GÜNSÜR selçuk yöntem

En Çok Okunan Haberler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Kütüğe bastığını sandı ama... Korkunç anlar

Kütüğe bastığını sandı ama... Korkunç anlar

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazanır? Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi?

Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazanır? Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi?

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti!

Seda Sayan beni tehdit etti!

Olivia Munn kazağın altına hiçbir şey giymedi!

Kazağın altına hiçbir şey giymedi!

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Tolga Karel ilk kez konuştu: Astronot olmak daha kolay

Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye

Eşine 250 bin TL'lik doğum günü hediyesi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.