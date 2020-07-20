MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat'ten Netflix ve eşcinsellik yorumu! 'Bir insanın cinselliği...'

Beren Saat'ten Netflix ve eşcinsellik yorumu! 'Bir insanın cinselliği...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat, Youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Son günlerde gündemde yer alan Netflix ve eşcinsellik konusundaki yorumuyla büyük beğeni topladı.

Beren Saat, Yeniden Tv'nin YouTube kanalına konuk oldu. Pandemi sürecinden sosyal medya düzenlemesine, Netflix tartışmalarından Atiye'ye birçok konunun konuşulduğu videoda, Beren Saat, 'Netflix eşcinselliği özendiriyor' konusuna değindi...

'Netflix konuya dahil edilerek eşcinsellik ötekileştiriliyor' diyen Beren Saat "Belki kendi bedenleriyle ilgili arayışları bir yerde izlediklerinde kendilerine yakın bulup kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak bir çözüm olacaktır" dedi.

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!

Saat açıklamasının devamında "Eşcinselleri ötekileştiriyoruz hiç gerek yok! Siz bastırsanız da bir insanın cinselliği sadece onu ilgilendiren bir meseledir" açıklaması yaptı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Fenerbahçe'ye mesaj: Geçmiş olsun

Fenerbahçe'ye mesaj: Geçmiş olsun

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!

'Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi...'

Kylie Jenner bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'una kavuştu

Bir yıl önce sipariş ettiği Rolls Royce'un içini görenler şoke oldu

Tuğba Ekinci’den şaşırtan Netflix çıkışı! ‘Canı Öyle Uygun Görmüş’

Tuğba Ekinci’den şaşırtan Netflix çıkışı! ‘Canı Öyle Uygun Görmüş’

Hande Erçel ve Kerem Bürsin uzun uzun öpüştü! O sahne olay oldu

Uzun uzun öpüştüler! Olay video

Babası hastaneye yatan Yasmin Erbil'den cesur tatil pozları

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.