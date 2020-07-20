Beren Saat'ten Netflix ve eşcinsellik yorumu! 'Bir insanın cinselliği...'

Beren Saat, Yeniden Tv'nin YouTube kanalına konuk oldu. Pandemi sürecinden sosyal medya düzenlemesine, Netflix tartışmalarından Atiye'ye birçok konunun konuşulduğu videoda, Beren Saat, 'Netflix eşcinselliği özendiriyor' konusuna değindi...

'Netflix konuya dahil edilerek eşcinsellik ötekileştiriliyor' diyen Beren Saat "Belki kendi bedenleriyle ilgili arayışları bir yerde izlediklerinde kendilerine yakın bulup kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak bir çözüm olacaktır" dedi.

Saat açıklamasının devamında "Eşcinselleri ötekileştiriyoruz hiç gerek yok! Siz bastırsanız da bir insanın cinselliği sadece onu ilgilendiren bir meseledir" açıklaması yaptı.