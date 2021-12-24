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Bergen filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak? Bergen’i kim oynayacak? İşte oyuncu kadrosu…

24.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘’Acıların kadını’’ Bergen’in hayatının anlatılacağı Bergen filminin ilk teaserı yayınlandı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği Bergen filminin ilk fragmanında ünlü sanatçının sahne öncesi hazırlık yaptığı ve kaybettiği gözünü kapattığı görülüyor.

Binlerce kişinin önüne sahneye; ışıltısıyla, güzel sesiyle çıkan Farah Zeynep Abdullah, yani Bergen, iki kolunu da kaldırarak, seyirciyi selamlıyor. Peki Bergen filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak? İşte Bergen filminin oyuncu kadrosu…

Bergen ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Bergen neden öldürüldü? Bergen kimdir ve aslen nerelidir?Bergen ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Bergen neden öldürüldü? Bergen kimdir ve aslen nerelidir?

BERGEN FİLMİNİN FRAGMANI

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı ve ünlü sanatçı Bergen’in hayat hikayesinin anlatıldığı Bergen filminin ilk teaserı yayınlandı. Fragmanda, eski eşi Halis Serbes yüzünden yüzüne kezzap atılan ve tek gözünü kaybeden Bergen’in, sahne öncesi gözünü simli bir bezle ve saçlarını öne doğru eğerek kapattığı görülüyor. Filmde Bergen, hiç sönmeyen ışıltısı ve güler yüzüyle sahneye, çok sevdiği seyircisinin önüne çıkıyor. Bergen, ellerini iki yana açıp seyircisinin alkışlarına yanıt veriyor ve ilk teaser burada bitiyor…

'Acıların Kadını' olarak biliniyordu! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı! Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde'Acıların Kadını' olarak biliniyordu! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı! Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenlik koltuğunda Mehmet Binay ile Caner Alper’in oturduğu Bergen filminin çekimleri, 14 Ekim 2021’de başladı. Bergen filminin şubat 2022de vizyona girmesi bekleniyor.

BERGEN’İ KİM OYNAYACAK?

Ünlü sanatçı Bergen’i, güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah oynayacak.

BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı Bergen filminde, Nergiz Öztürk, Tilbe Saran ve Şebnem Sönmez gibi isimler yer alıyor. Bergen'in annesini Tilbe Saran, abisini Çağdaş Tekin, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, ablasını Damla Cercisoğlu oynayacak. Gazino patronuna da Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Eski eşi Halis Serbes tarafından ilk başta yüzüne kezzap atılan, sonra ise öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, psikiyatr Cemal Dindar, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, edebiyatçı Yavuz Ekinci ve edebiyatçı Murat Özyaşar yer alıyor.

Filmde Bergen yalnızca bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bergen Erdal Beşikçioğlu Farah Zeynep Abdullah
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